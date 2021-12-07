بايرن ميونخ يسعى للفوز بالبدلاء وهذه فرص برشلونة للاستمرار بدوري أبطال أوروبا

سيغيب 6 لاعبين بارزين عن تشكيلة بايرن ميونخ المتأهل بالفعل عندما يستضيف برشلونة في آخر مباراة لهما بالمجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن المدرب يوليان ناغلسمان قال إن الفريق سيسعى مع ذلك لإنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة.

وتأهل العملاق البافاري بالفعل إلى دور خروج المغلوب بـ5 انتصارات من 5 مباريات حتى الآن، وسيسعى للفوز بالمباراة السادسة، فيما يحتاج برشلونة صاحب المركز الثاني بـ7 نقاط إلى الانتصار لحجز بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة.

وسيتأهل الفريق الإسباني أيضا في حال تعادله غدا الأربعاء، شريطة أن يفشل بنفيكا الذي يملك 5 نقاط في الفوز على دينامو كييف متذيل الترتيب.

وقال ناغلسمان إنه سيستبدل ليون غوريتسكا وسيرج غنابري لمعاناتهما من إصابتين خفيفتين، فيما لا يزال المهاجم إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ يعاني من آثار الإصابة بـ"كوفيد-19″.

وأضاف مدرب بايرن أن جوشوا كيميتش الغائب لـ4 أسابيع بعد دخوله الحجر مرتين بسبب "كوفيد-19" وميكائيل كويزانس ومارسيل سابيتزر لم يستعيدوا كامل لياقتهم بعد.

وقال ناغلسمان في مؤتمر صحفي افتراضي "سيخضع جوشوا لفحوصات غدا، لكنه سيغيب نظرا لأنه لم يلعب منذ 4 أسابيع".

وأضاف أنه سيمنح العديد من اللاعبين الشبان الفرصة للمشاركة في المباراة وإثبات أنفسهم، لكنه سيدفع مع ذلك بأقوى تشكيلة ممكنة، ولن يحصل كبير هدافيه روبرت ليفاندوفسكي على راحة.

وقال "نرغب في تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات، التأهل من خلال الفوز السادس سيكون رائعا".