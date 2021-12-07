ودّع المنتخب السعودي بطولة كأس العرب لكرة القدم، عقب خسارته أمام المنتخب المغربي صفر-1 اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة، في حين تأهل المنتخب الأردني بفوز كبير 5-1 على فلسطين.

ويدين المنتخب المغربي بالفضل في هذا الفوز للاعبه كريم البركاوي الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأكمل المنتخب السعودي المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد علي مجرشي في الدقيقة 79.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، في حين توقف رصيد المنتخب السعودي عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

الأردن يلحق بالمغرب على حساب فلسطين والسعودية

وكان المنتخب المغربي ضمن تأهله لدور الثمانية من الجولة الماضية في أول المجموعة، ورافقه المنتخب الأردني الذي تغلب على نظيره الفلسطيني 5-1 في المباراة التي أقيمت في التوقيت نفسه.

وعلى ملعب 974 المونديالي سجل المنتخب الأردني هدفين في الشوط الأول، و3 أهداف في الشوط الثاني، ليحسم الفوز على فلسطين ويعبر إلى ربع النهائي.

وتقدم بهاء عبد الرحمن سليمان بهدف للأردن من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة، ثم أضاف حمزة علي الدردور الهدف الثاني في الدقيقة 24، وردّ تامر صيام بهدف لفلسطين قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

وقبل 8 دقائق من نهاية المباراة استفاد الفريق الأردني من الهدف العكسي الذي سجله ياسر حمد بالخطأ في مرماه.

وتألق يزن عبد الله النعيمات في اللحظات الأخيرة، وسجل هدفين للأردن في الدقيقة 86 والوقت بدل الضائع.

وحقق منتخب الأردن فوزه الثاني في البطولة مقابل خسارة وحيدة، أما الفريق الفلسطيني فمُني بالهزيمة الثانية مقابل تعادل وحيد.

ورفع منتخب الأردن رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، وتذيّل المنتخب الفلسطيني الترتيب بنقطة واحدة.