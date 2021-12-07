الأردن يلحق بالمغرب في ربع نهائي مونديال العرب والسعودية وفلسطين تودعان البطولة
7/12/2021-|آخر تحديث: 7/12/202108:34 PM (مكة المكرمة)
ودّع المنتخب السعودي بطولة كأس العرب لكرة القدم، عقب خسارته أمام المنتخب المغربي صفر-1 اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة، في حين تأهل المنتخب الأردني بفوز كبير 5-1 على فلسطين.
ويدين المنتخب المغربي بالفضل في هذا الفوز للاعبه كريم البركاوي الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
🥅⚽️ كريم البرقاوي يمنح التقدم لأسود الأطلس من ضربة جزاء#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #المغرب_السعودية #FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/ywQsELJPfs
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2021
وأكمل المنتخب السعودي المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد علي مجرشي في الدقيقة 79.
🟥 السعودي المجرشي يتعرض للطرد بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #المغرب_السعودية #FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/vjEg6cYfUd
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2021
ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، في حين توقف رصيد المنتخب السعودي عند نقطة واحدة في المركز الثالث.
يزن النعيمات يضيف الهدف الخامس للنشامى 🇯🇴⚽️#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #الأردن_فلسطين #FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/BHHGEfT5n0
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2021
الأردن يلحق بالمغرب على حساب فلسطين والسعودية
وكان المنتخب المغربي ضمن تأهله لدور الثمانية من الجولة الماضية في أول المجموعة، ورافقه المنتخب الأردني الذي تغلب على نظيره الفلسطيني 5-1 في المباراة التي أقيمت في التوقيت نفسه.
وعلى ملعب 974 المونديالي سجل المنتخب الأردني هدفين في الشوط الأول، و3 أهداف في الشوط الثاني، ليحسم الفوز على فلسطين ويعبر إلى ربع النهائي.
🥅 بھاء عبد الرحمن من ركلة جزاء يفتتح التسجيل للمنتخب الأردني 🇯🇴#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #الأردن_فلسطين #FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/ZLykkHX6FK
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2021
وتقدم بهاء عبد الرحمن سليمان بهدف للأردن من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة، ثم أضاف حمزة علي الدردور الهدف الثاني في الدقيقة 24، وردّ تامر صيام بهدف لفلسطين قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.
حمزة الدردور يعزز تقدم المنتخب الأردني 🇯🇴 بعد عمل جماعي ممتاز#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #الأردن_فلسطين #FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/fwSfs1izq9
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2021
رأسية تامر صيام تقلص الفارق وتُنعش آمال المنتخب الفلسطيني 🇵🇸#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #الأردن_فلسطين #FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/FyybEnZvav
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2021
وقبل 8 دقائق من نهاية المباراة استفاد الفريق الأردني من الهدف العكسي الذي سجله ياسر حمد بالخطأ في مرماه.
⚽️🥅 هدف عكسي يعزز تقدم المنتخب الأردني 🇯🇴#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #الأردن_فلسطين #FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/LbHSoAcQDb
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2021
وتألق يزن عبد الله النعيمات في اللحظات الأخيرة، وسجل هدفين للأردن في الدقيقة 86 والوقت بدل الضائع.
⚽️🥅 یزن النعیمات يباغت الحارس عمرو قدورة بهدف رابع#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #الأردن_فلسطين #FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/QPSJwJwYXQ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2021
وحقق منتخب الأردن فوزه الثاني في البطولة مقابل خسارة وحيدة، أما الفريق الفلسطيني فمُني بالهزيمة الثانية مقابل تعادل وحيد.
ورفع منتخب الأردن رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، وتذيّل المنتخب الفلسطيني الترتيب بنقطة واحدة.
المصدر : وكالة الأنباء الألمانية