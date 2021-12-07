الإصابات تعصف بتشلسي قبل مواجهة زينيت وتوخيل يبرر: لن نجد وقتا للنوم

أعلن توماس توخيل مدرب تشلسي اليوم الثلاثاء إصابة لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش بكوفيد-19 ودخوله للعزل الصحي، قبل مباراة فريقه الأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مضيفه زينيت سان بطرسبرغ غدا الأربعاء.

وكان اللاعب الكرواتي الذي صنع 5 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، قد عاد لتوه لدائرة اختيارات المدرب الألماني لأول مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أن أبعدت إصابة في الفخذ الدولي الكرواتي عن آخر 8 مباريات خاضها تشلسي في كل المسابقات.

وقال توخيل للصحفيين قبل مباراة غد الأربعاء "شارك ماتيو في التدريبات أمس (الثلاثاء) وابتسامة عريضة ترتسم على وجهه وكنا جميعا سعداء بعودته، لكن الاختبارات كشفت عن إصابته بكوفيد-19 اليوم وخضع للعزل الذاتي".

وأضاف "كنت أدرك أن هناك المزيد من حالات كوفيد-19 يمكن أن تحدث، ولست سعيدا بذلك ليس فقط بوصفي مدربا لكن بوصفي شخصا. لكن هذا هو الواقع حاليا، لذلك علينا أن نكون مستعدين للتكيف وتأمين صحة الناس".

ويغيب أيضا عن مباراة الغد بن تشيلويل ونجولو كانتي لإصابتهما في الركبة، وتريفوه تشالوباه لإصابته في الفخذ، وجورجينيو الذي يعاني من مشاكل في الظهر.

وخرج كاي هافرتس من الملعب بين الشوطين خلال الهزيمة 3-2 على ملعب ويستهام يونايتد يوم السبت الماضي، لكن المهاجم الألماني عاد للتدريبات اليوم الأربعاء.

وأضاف توخيل أن تشلسي يعاني "من ضغط حاد" بسبب الإصابات والجدول المزدحم بالمباريات، حيث سيلعب الفريق 6 مباريات أخرى في كافة المسابقات هذا الشهر عقب العودة من روسيا.

وتابع المدرب الألماني "نعاني بسبب الإصابات في بعض المراكز مثل لاعب الوسط المدافع، لكن مباراة الغد ليست مشكلة من حيث الضغط الزائد. المشكلة تكمن في مواجهة ليدز يونايتد يوم السبت المقبل لأننا لن نجد وقتا للنوم، حيث سنعود مبكرا جدا يوم الخميس، ثم نواجه فريقا صعبا في ليدز، أستعد جيدا لخوض هذه المباراة".

وتأهل تشلسي بالفعل إلى دور خروج المغلوب في دوري الأبطال، ويتساوى برصيد 12 نقطة مع يوفنتوس في صدارة المجموعة الثامنة.

وبوسع الفريق اللندني إنهاء دور المجموعات في الصدارة، إذا عادل أو حقق نتيجة أفضل من نتيجة يوفنتوس أمام مالمو.