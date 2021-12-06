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كرة قدم

مبابي يكشف أسباب عدم تألق ثلاثي سان جيرمان الناري

Manchester City v Paris Saint-Germain: Group A - UEFA Champions League
مبابي: نحن (الثلاثي) بحاجة لتقديم شيء ما لضمان عدم فقدان التعاون مع بقية اللاعبين على المستويين الدفاعي والهجوم (غيتي)
6/12/2021

قال كيليان مبابي إنه يجب عليه وعلى زميليه في هجوم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي ونيمار، التحسن بعد البداية المتواضعة لهم هذا الموسم مع الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

ويقدم مبابي أداء رائعا، لكن نيمار يعاني للوصول إلى مستواه، بينما لم يتأقلم ميسي مع الفريق منذ انضمامه إليه هذا الموسم قادما من برشلونة.

وقال مبابي -في مقابلة مع تييري هنري بثتها خدمة "برايم فيديو" أمس الأحد- "نحن نعلم أنه يجب علينا تقديم المزيد".

وأجاب مبابي عند سؤاله عن افتقار هجوم الفريق للتوازن وعدم التعاون بشكل جيد مع الآخرين، "نحن بحاجة لتقديم شيء ما لضمان عدم فقدان التعاون مع بقية اللاعبين على المستويين الدفاعي والهجوم".

ويتصدر الفريق الباريسي الدوري متفوقا بفارق 11 نقطة، على "ستاد رين" ثاني الترتيب.

المصدر : وكالات

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Published On 5/12/2021
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