كلوب وتجديد عقد صلاح: الأمر لا يمكن حسمه في جلسة شاي

قال مدرب ليفربول يورغن كلوب إن فريقه في حاجة إلى الصبر في محادثاته مع النجم المصري محمد صلاح بشأن تجديد تعاقده.

وينتهي العقد الحالي لصلاح في يونيو/حزيران 2023، وأثيرت تكهنات واسعة حول مستقبل قائد المنتخب المصري، وأبدى صلاح رغبته في البقاء في ملعب أنفيلد، لكن دون أن يتوصل إلى اتفاق بعد مع فريقه ليفربول.

وقال صلاح لمحطة "إم بي سي مصر" إن مستقبله "في أيدي إدارة ليفربول، وإن عليها تسوية هذه المسألة".

لكن كلوب أكد اليوم الاثنين أن موقف ناديه لم يتغير، وقال خلال مؤتمر صحفي عشية مباراة ليفربول أمام مضيفه ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا "ندرك تماما موقفه ونجري محادثات".

وتابع "تمديد عقد لاعب مثل مو صلاح ليس بالشيء الذي يمكن إنجازه خلال جلسة احتساء قدح من الشاي في فترة الظهيرة والتوصل إلى اتفاق بشأنه".

وأشار كلوب إلى أنه "لا يوجد شيء آخر يمكن قوله بشأن مو (صلاح)، لقد تحدث في الأمر لدى سؤاله عنه، يمكنني فقط الحديث حول بضعة أمور لأن الباقي ليس للنشر بالطبع".

وأضاف "لا أعرف ما إذا كان قد أجرى المقابلة باللغة الإنجليزية، أو أنها تمت ترجمتها من العربية إلى الإنجليزية، وهذه مسألة كبيرة مثلما قلنا في الأيام الأخيرة".

وتابع "الكثير من الأمور قد تحدث عندما يحاول الشخص إنجاز المهمة، مو بخير، أنا بخير، أعتقد أن رغباتنا جميعا واضحة، وأمور مثل هذه تحتاج إلى وقت".