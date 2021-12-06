تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

كلوب وتجديد عقد صلاح: الأمر لا يمكن حسمه في جلسة شاي

6/12/2021-|آخر تحديث: 6/12/202109:57 PM (مكة المكرمة)

قال مدرب ليفربول يورغن كلوب إن فريقه في حاجة إلى الصبر في محادثاته مع النجم المصري محمد صلاح بشأن تجديد تعاقده.

وينتهي العقد الحالي لصلاح في يونيو/حزيران 2023، وأثيرت تكهنات واسعة حول مستقبل قائد المنتخب المصري، وأبدى صلاح رغبته في البقاء في ملعب أنفيلد، لكن دون أن يتوصل إلى اتفاق بعد مع فريقه ليفربول.

وقال صلاح لمحطة "إم بي سي مصر" إن مستقبله "في أيدي إدارة ليفربول، وإن عليها تسوية هذه المسألة".

لكن كلوب أكد اليوم الاثنين أن موقف ناديه لم يتغير، وقال خلال مؤتمر صحفي عشية مباراة ليفربول أمام مضيفه ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا "ندرك تماما موقفه ونجري محادثات".

وتابع "تمديد عقد لاعب مثل مو صلاح ليس بالشيء الذي يمكن إنجازه خلال جلسة احتساء قدح من الشاي في فترة الظهيرة والتوصل إلى اتفاق بشأنه".

وأشار كلوب إلى أنه "لا يوجد شيء آخر يمكن قوله بشأن مو (صلاح)، لقد تحدث في الأمر لدى سؤاله عنه، يمكنني فقط الحديث حول بضعة أمور لأن الباقي ليس للنشر بالطبع".

وأضاف "لا أعرف ما إذا كان قد أجرى المقابلة باللغة الإنجليزية، أو أنها تمت ترجمتها من العربية إلى الإنجليزية، وهذه مسألة كبيرة مثلما قلنا في الأيام الأخيرة".

وتابع "الكثير من الأمور قد تحدث عندما يحاول الشخص إنجاز المهمة، مو بخير، أنا بخير، أعتقد أن رغباتنا جميعا واضحة، وأمور مثل هذه تحتاج إلى وقت".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League

صلاح في حوار مطول.. يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول واهتمام برشلونة به وعلاقته بماني

مسألة تجديد عقده مع ليفربول واهتمام برشلونة بضمه وعلاقته بزميله السنغالي ساديو ماني ومدربه يورغن كلوب وحديثه عن شرب الخمر، كانت العناوين الرئيسية لحوار مطول أجراه محمد صلاح مع قناة “إم بي سي” مصر.

Published On 6/12/2021
صلاح رفقة الحارسين الشخصيين

انتقادات لصلاح بسبب حرسه الشخصي في مباراة مصر والغابون واتحاد الكرة يبرر

أثار نجم المنتخب المصري لكرة القدم، محمد صلاح، جدلا بعد ظهوره مع حارسين شخصيين في مباراة المنتخب المصري الأخيرة أمام منتخب الغابون، التي انتهت بفوز مصر بهدفين مقابل هدف، ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022

Published On 18/11/2021
المزيد من كرة قدم
الأكثر قراءة