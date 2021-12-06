صلاح في حوار مطول.. يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول واهتمام برشلونة به وعلاقته بماني

كشف النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول عن آخر تطورات مسألة تجديد عقده مع النادي الإنجليزي، معربا عن أمله في البقاء لأطول فترة ممكنة ضمن صفوف "الريدز".

جاء ذلك خلال لقاء مطول أجراه صلاح مع قناة "إم بي سي مصر" (MBC مصر)، وقال "نضجت بشكل أكبر، أكثر من الأول، وكلاعب بدأت أرى ما ينقصني لأحسنه، الحياة تستمر ودائما ما أحاول التطور معها".

وبخصوص علاقته مع مدرب الفريق، قال صلاح "علاقتي بكلوب جيدة جدا، دائما ما يحاول أن يخرج ما لدي، ودائما أحاول أن أمنح كل ما لدي له وللنادي. علاقتنا جيدة واحترافية".

وتطرق صلاح للعديد من القضايا المهمة التي أثارت اهتمام الجماهير، ومن ضمنها مسألة تجديد عقده مع ليفربول، خاصة أن عقد النجم المصري سينتهي صيف 2023.

وقال صلاح في هذا الشأن إن "القرار ليس بيدي؛ بالنسبة لي أريد البقاء في ليفربول، لكن الموضوع متروك للإدارة لحل هذا الأمر".

وأضاف أنه "في الوقت الحالي، أفضل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، لأنه أقوى دوري في العالم".

خاص في #الحكاية.. صور وكواليس لقاء محمد صلاح وزوجته وعمرو أديب في ليفربول #MBCMASR pic.twitter.com/9gFyd9MjOu — الحكاية (@Elhekayashow) November 27, 2021

وعن السبب الذي أخر تجديد عقده مع ليفربول، أجاب صلاح "ليس شرطا أن تكون هناك مشكلة، لكن يجب أن نتوصل إلى اتفاق بموضوع العقد. لقد قلت إنني أريد البقاء، لكن الأمر متروك لهم".

وتحدثت في الفترة الأخيرة بعض التقارير عن أن مطالب صلاح المادية هي التي تُعرقل المفاوضات مع ليفربول، إذ أكدت مطالبته بالحصول على نصف مليون جنيه إسترليني أسبوعيا (660 ألف دولار)، وهو ما تعارضه إدارة النادي حتى هذه اللحظة لأن عليها دفع أكبر عقد في تاريخ النادي.

وأشار صلاح -في حديثه- إلى ذلك الأمر بقوله إن "القيمة المادية تريك مدى تقدير النادي لك، وأن النادي مستعد لفعل أي شيء لبقائك". وأردف أن "القرار نفسه ليس مبنيا على تلك الأمور المادية فقط؛ هناك أمور مثل طموح الفريق والمدرب وما يريد فعله مع الفريق واللاعبين وهذه نقطة مهمة في اتخاذ القرار".

ويقدم محمد صلاح مستويات أكثر من رائعة رفقة زملائه في ليفربول، جعلت منه النجم الأول في الفريق ومطلبا مهما لدى كبرى الأندية مثل ريال مدريد وبرشلونة.

وقال صلاح بهذا الخصوص "قرأت ما قيل عن رغبة تشافي في ضمي لبرشلونة؛ هذا أمر يسعدني.. أن يهتم بي فريق مثل برشلونة، لكنني سعيد في ليفربول، وسنرى ما سيحدث في المستقبل".

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وكثر الحديث في الفترة السابقة عن منافسة كبيرة بين صلاح وماني في ليفربول وحالة الغضب لدى السنغالي تجاه المصري بسبب عدم التمرير له من أجل إحراز المزيد من الأهداف.

وقال قائد منتخب مصر إن "علاقته مع زملائه في الملعب وغرفة تبديل الملابس قائمة على الاحتراف". وأضاف "كل منا يحاول تقديم أفضل ما لديه، لمساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات، وهناك تنافس بيننا على من يكون الأفضل، وهذا طبيعي ويحدث في أي فريق، وأعتبره حقا مشروعا للجميع".

تابع: "تظهر أحيانا أنانية بيننا في بعض المباريات. لا أستطيع قول إن أحدنا يضع مصلحته قبل مصلحة الفريق في هذه الحالة، لكن بنسبة كبيرة أرى أن هذه الأمور غير متعمدة، مثل أن يراني ماني ولا يمرر، والأمر كذلك بالنسبة لي لا أتعمد عدم منحه التمريرات".

وأكمل أنه "سبق أن حدثت حساسية بيننا في موقف سابق، لذا عندما يحدث أي شيء جديد، فإن الجميع يرجع ذلك إلى الموقف السابق، عندما صرخ ماني في أثناء خروجه من الملعب، لكنه صنع لي هدفا منذ مباراتين، وأنا أيضا صنعت له هدفا، لذا فإن الأمور طبيعية".

وواصل أن "العلاقة مع ماني خارج الملعب جيدة؛ لأننا نقضي كثيرا من الوقت معا في غرفة تبديل الملابس والمباريات وصالة الألعاب الرياضية. إن العلاقة قائمة على الاحترام، ولم يسبق أن دخلت معه في أي أزمة خارج الملعب".

وردا على سؤال: "هل تحدث ماني عنك بشكل سيئ؟" قال صلاح: "هذا غير صحيح.. لم يتحدث عني، وأنا أيضا لم أقم بهذا الأمر. والحديث المنتشر عن الخلاف بيننا يدور حول عدم التمرير له أو عدم تمريره لي فقط، لكن خارج المباريات نتصافح والأمر انتهى".

عمرو أديب يسأل محمد صلاح ليه ما تشرب خمر ؟ pic.twitter.com/C4yvdXJWnm — زيدان نجد (@Zidane__Najd) December 5, 2021

وأثار حديث صلاح عن عدم رغبته في شرب الخمور جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى "الملك المصري" إمكانية إجباره على شرب الخمر بالخارج، وأكد أن "نفسه لا ترغب في تجربتها".

هذه الإجابة -من بين حوار امتد لأكثر من ساعة- ركز عليها فريق قاد هجوما على منصات التواصل ضد حديث صلاح، مقابل فريق آخر دافع بصلابة عنه، ووسط هذا الجدل أصدرت دار الإفتاء المصرية تصريحًا مساء الأحد، يؤكد تحريم الخمور.