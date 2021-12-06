تونس والإمارات إلى ربع نهائي مونديال العرب وموريتانيا تهزم سوريا

حقق المنتخب التونسي فوزا صعبا على نظيره الإماراتي بهدف وحيد في ختام مباريات الدور الأول للمجموعة الثانية بمونديال العرب في قطر، وخطف منتخب موريتانيا فوزا مفاجئا من سوريا.

وعلى ملعب الثمامة، سجل سيف الدين الجزيري هدف المباراة الوحيد للمنتخب التونسي في الدقيقة العاشرة من المباراة.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة متفوقا بفارق الأهداف عن نظيره الإماراتي صاحب الرصيد نفسه في المركز الثاني.

وقد جاء فوز المنتخب التونسي في مصلحة الفريقين ليتأهّلا معا إلى الدور المقبل.

وعلى ملعب الجنوب في منطقة الوكرة، تقدم منتخب موريتانيا بهدف في الدقيقة 50 عن طريق محمد سويد، لكن محمود البحر أدرك التعادل لسوريا بعد دقيقتين فقط.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة خطف حمي تانجي هدف الفوز القاتل لموريتانيا.

وحقق منتخب موريتانيا فوزه الأول في البطولة بعد أن مني بالخسارة في أول مباراتين، في الوقت الذي تعرض فيه منتخب سوريا للهزيمة الثانية مقابل انتصار وحيد.

وحصد منتخب موريتانيا أول 3 نقاط له ليتذيّل ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن سوريا.