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كرة قدم

البرنابيو الجديد معقل ريال مدريد.. ملعب يليق بالملوك

كومبو ملعب ريال مدريد (مواقع التواصل)
لم يحدد موعد لعودة ريال مدريد إلى أرضه بسبب الطبيعة المعقدة للتجديد (مواقع التواصل)
6/12/2021

نشرت شركة الهندسة المعمارية التي تشرف على أعمال تجديد ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد، صورتين تظهران ما سيكون عليه الملعب بعد انتهاء الأعمال الجارية فيه حاليا.

ورغم أن أعمال التجديد مستمرة، عاد "الملكي" إلى الملعب بعد أن أمضى عاما ونصفا في لعب مبارياته على أرضه في ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

وتُظهر الصورتان الجديدتان المذهلتان أن "البرنابيو" سيكون أكثر من مجرد ملعب كرة قدم، والتحديث الرئيسي فيه أنه سيكون غير متماثل، والمدرجات الجديدة على الجانب الشرقي ستكون منحنية، على غرار ملعب "واندا متروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال التجديد في غضون عام، ولكن لم يتم تحديد موعد افتتاح الملعب بسبب الطبيعة المعقدة للتجديد.

وفي الوقت الحالي، يركز العمال على الملعب القابل للسحب، حيث لا تزال مساحة تخزينه قيد الإنشاء، وبعد ذلك سيعملون على نظام العشب القابل للسحب.

ومن خلال الصورتين، يمكن للجماهير رؤية كيف سيبدو السقف الجديد ولوحة النتائج بزاوية 360 درجة، وحتى نظام التدفئة الجديد.

كما تظهر الصور التي نشرتها الوكالة كيف سيبدو موقف السيارات وسقف الملعب ومناطق المشاة الواسعة والمنطقة المحيطة بالملعب.

المصدر : ماركا + مواقع التواصل الاجتماعي

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