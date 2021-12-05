4 منتخبات تتأهل لربع نهائي مونديال العرب و4 مراكز أخرى تنتظر

حجزت 4 منتخبات مراكزها في ربع نهائي مونديال العرب، الذي يتواصل في قطر حتى 18 من الشهر الجاري، وبقيت 4 مراكز تتنافس عليها 7 منتخبات.

والمنتخبات المتأهلة هي: قطر صاحبة الأرض، عن المجموعة الأولى والمغرب عن المجموعة الثالثة، ومصر والجزائر عن المجموعة الرابعة.

وضمن "العنابي" تأهله بعد تحقيقه فوزين متتالين على البحرين وعُمان، في حين سحق منتخب المغرب منتخبي فلسطين والأردن بالنتيجة نفسها برباعية نظيفة.

وتغلب المنتخب المصري على نظيره السوداني أمس بخماسية نظيفة، وفاز قبل أيام على منتخب لبنان بهدف نظيف، في حين هزم المنتخب الجزائري نظيره اللبناني بهدفين دون رد، وسبق أن سحق منتخب السودان -قبل أيام- برباعية نظيفة.

ودخلت المنافسة على المراكز المتبقية منتخبات العراق وعُمان والبحرين في المجموعة الأولى، وتونس وسوريا والإمارات عن المجموعة الثانية، في حين أصبحت مهمة موريتانيا في التأهل شبه مستحيلة لعدم تحقيقها أي نقطة.

وفي المجموعة الثالثة، ستكون المنافسة على أشدها بين منتخبات الأردن والسعودية وفلسطين لخطف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة.

أما المجموعة الرابعة، فخرج منتخبا لبنان والسودان من المنافسة وأقصيا رسميا من البطولة قبل المرحلة الأخيرة من دور المجموعات.

يذكر أن المنتخبين صاحبا المركز الأول والثاني في المجموعات الأربع يتأهلان إلى ربع النهائي.

وتشهد البطولة -التي تعود بعد توقف 9 سنوات- مشاركة 16 منتخبا عربيا، وتقام لأول مرة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).