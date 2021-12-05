بعد إحرازه ثنائية في فوز فريقه مانشستر يونايتد على أرسنال 3-2 الخميس الماضي كسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حاجز 800 هدف في مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخب، ولكن هل يعتبر أفضل هداف في التاريخ بعد هذا الإنجاز؟

على عكس الإحصائيات المختلفة التي ترصد كل تفاصيل المباريات وأدوار اللاعبين وأداءهم خلال مختلف البطولات يتغير الوضع عند الحديث عن الإحصائية المتعلقة بأفضل هداف في تاريخ كرة القدم.

فعند طرح التساؤل قد يتسرع البعض للإجابة مباشرة بأن الأمر من نصيب رونالدو الذي يحصد مزيدا من الأرقام القياسية في كل مباراة يخوضها مع فريقه أو منتخب البرتغال.

ورفع رونالدو رصيده إلى 801 هدف خلال مشواره، تشمل 5 أهداف مع سبورتينغ البرتغالي، و450 مع ريال مدريد، و101 مع يوفنتوس، و130 مع مانشستر يونايتد، و115 مع البرتغال.

ويتزايد الإعجاب بهذا الرقم المميز لرونالدو حين ندرك أنه يقترب من الاحتفال بعيد ميلاده الـ37 قريبا دون أن يؤثر ذلك على قدرته في تحقيق مزيد من الأرقام القياسية.

لكن وفقا لتقرير نشره موقع "آر إم سي" (RMC) الفرنسي، لا يمنح رصيد رونالدو التهديفي لقب أفضل هداف في التاريخ للنجم البرتغالي، لأن اللقب يتنازعه عدد من لاعبي كرة القدم.

أول المتنافسين على اللقب جوزيف "بيبي" بيكان المهاجم النمساوي التشيكوسلوفاكي الذي توفي في عام 2001، والذي سجل 805 أهداف خلال 530 مباراة بين عامي 1937 و1948.

ومن سوء حظ اللاعب غياب كأس العالم في عامي 1942 و1946 بسبب الحرب العالمية الثانية، وهي الفرصة التي كانت ستمنحه شهرة أكبر على مستوى العالم.

ثاني المتبارين على لقب الأفضل تهديفا هو أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه الذي يفخر عبر حسابه الرسمي عبر إنستغرام بتسجيل 1283 هدفا بين عام 1956 عندما ظهر لأول مرة مع سانتوس وعام 1977 حين خاض آخر مبارياته مع فريق نيويورك كوزموس.

من جانبه، يزعم المهاجم السابق للمنتخب البرازيلي روماريو بأنه سجل أكثر من ألف هدف في مسيرته، ولكن ذلك الرقم جمع فيه الأهداف التي سجلها في فئة الشباب وأهدافه في المباريات الودية وحتى الاستعراضية.

ولا يقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) إحصاء دقيقا لأفضل هداف في التاريخ، ولملء هذا الفراغ حاولت إحدى المنظمات تجميع الأرقام الموثوقة من مصادر متعددة، ووضعت ترتيبا لأفضل الهدافين.

ويظهر الترتيب الذي وضعته منظمة إحصائيات كرة القدم أن الألماني إروين هيلمتشن هو صاحب الريادة بـ982 هدفا خلال مشواره في ثلاثينيات القرن الماضي، يليه بيكان (948 هدفا)، والإنجليزي روني روك (886 هدفا).

ولم تنته الأمور عند هذا الحد، حيث خرج مؤخرا الاتحاد التشيكي لكرة القدم بادعاء أن أفضل هداف على مر التاريخ هو بيكان، ولكن برصيد 821 هدفا.

وأرفق الاتحاد هذه الإحصائية -في تغريدة نشرها عبر تويتر- بنصيحة لرونالدو جاء فيها "عليك أن تعمل بجد أكبر لتحطيم هذا الرقم القياسي".