صحفيون عرب لم يصوتوا لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. تسريبات تكشف المستور

يعتقد كثيرون أن النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول هو أفضل لاعب في العالم حاليا، ليس فقط بسبب تسجيله الأهداف وصناعتها، بل لاستمرارية مستواه العالي منذ بداية الموسم الجاري.

وكان مستغربا حلول "الملك المصري" في المركز السابع في قائمة الأوائل بجائزة الكرة الذهبية التي ظفر بها ليونيل ميسي. وحتى صلاح نفسه عندما سُئل عن حلوله في هذا المركز، كان جوابه أشبه بالسخرية، حين ضحك بصوت عالٍ، ثم قال "لا تعليق"، وأنهى المقابلة.

Mo Salah asked after the game last night about coming 7th in the Ballon d’Or? He laughs, shakes his head and says no comment. pic.twitter.com/TLAXAlWyA4 — Mimi Fawaz (@MimosaFawaz) December 2, 2021

إذا عرف السبب

ولكن إذا عرف السبب بطل العجب، فتسريبات تصويت الصحفيين العرب في جائزة الكرة الذهبية 2021 لاختيار أفضل 5 لاعبين على مستوى العالم، جاءت صادمة.

إذ إن أصوات العرب كانت بعيدة عن صلاح، ولم تختره في المركز الأول سوى 5 دول فقط من إجمالي المشاركين في التصويت، هي: اليمن، والأردن، والعراق، وفلسطين، وبلاده مصر.

ولم يصوّت من الصحفيين في المركز الأول لصالح نجم "الريدز" من غير العرب إلا بوتان من آسيا.

كما خلت الخيارات الخمسة من اسم محمد صلاح في ورقة التصويت الخاصة بالصحفيين الممثلين لدول: تونس ولبنان والجزائر وسوريا والصومال وموريتانيا.

أما النجم العربي الثاني الذي كان ضمن المرشحين الثلاثين، فهو الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الذي حل في المركز 20، ولم يصوّت له سوى صحفيين عربيين اثنين، من بلاده ومن اليمن، وقد وضعه هذان الصوتان في المركز الثالث ضمن الخمسة الأوائل.

ويختار الصحفيون قائمة من 5 لاعبين، بحيث يحصد الأول 6 نقاط، والثاني 4 نقاط، والثالث 3 نقاط، والرابع نقطتين، والخامس نقطة وحيدة.

ويفوز بالجائزة صاحب العدد الأعلى من النقاط، وفي حال تساوي لاعبين في عدد النقاط، تذهب الكرة الذهبية إلى اللاعب الأكثر اختيارا في المركز الأول.