صحفيون عرب لم يصوتوا لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. تسريبات تكشف المستور

يعتقد كثيرون أن النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول هو أفضل لاعب في العالم حاليا، ليس فقط بسبب تسجيله الأهداف وصناعتها، بل لاستمرارية مستواه العالي منذ بداية الموسم الجاري.

وكان مستغربا حلول "الملك المصري" في المركز السابع في قائمة الأوائل بجائزة الكرة الذهبية التي ظفر بها ليونيل ميسي. وحتى صلاح نفسه عندما سُئل عن حلوله في هذا المركز، كان جوابه أشبه بالسخرية، حين ضحك بصوت عالٍ، ثم قال "لا تعليق"، وأنهى المقابلة.

Mo Salah asked after the game last night about coming 7th in the Ballon d’Or?

He laughs, shakes his head and says no comment.

— Mimi Fawaz (@MimosaFawaz) December 2, 2021