لوكا يوفيتش.. من منبوذ ريال مدريد إلى بطله

أن يتحول الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد من منبوذ إلى بطل في نحو 80 دقيقة، لعبها في فوز أمس السبت على ريال سوسيداد، يعني أنه قدم ما كانت تتوقعه الجماهير منه حين قدومه قبل عامين.

ففي الدقيقة الـ17 توقفت قلوب جماهير "الملكي" حين سقط المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة وخرج مصابا، وزاد قلقها عندما اختار المدرب الإيطالي (كارلو أنشيلوتي) يوفيتش ليحل مكان بنزيمة.

غير أن الدولي الصربي -الذي دفع "الميرينغي" 60 مليون يورو لأنتراخت فرانكفورت عام 2019 لضمّه- قدّم أداء استثنائيا وصنع الهدف الأول لزميله البرازيلي فينيسيوس، وسجل الهدف الثاني ليقود فريقه إلى فوز مهم والتحليق بالصدارة.

وفي موسم 2018-2019 في الدوري الألماني، سجل يوفيتش 27 هدفًا وفرض نفسه كأحد أفضل اللاعبين الواعدين في أوروبا.

ولكن عند وصوله إلى مدريد، احتاج اللاعب -الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ24 هذا الشهر- إلى بعض الوقت للاستقرار والتأقلم، وزادت الإصابات المتكررة "الطين بلة" على البداية غير المثالية لللاعب في العاصمة الإسبانية.

وبعد الإصابة جاء وباء "كوفيد-19″، إذ شوهد المهاجم في صربيا يزور صديقته، وكان قاب قوسين من دخوله السجن بسبب خرق الاحترازات الخاصة بالدولة لمواجهة كورونا، فزاد ذلك من توتر العلاقات مع ناديه.

نكسات الإصابة

وبصرف النظر عن التصرفات الغريبة خارج الملعب، فإن إصاباته مع اعتلال صحته العامة أثرت في مستواه، ولم يظهر إمكاناته التي تعاقد معه الفريق بسببها.

وعانى المهاجم من مرض "كوفيد -19″، والتهاب في المعدة والأمعاء، وعدد من المشاكل التي جعلته يغيب عن فريقه كثيرًا.

وبسبب كل ما تقدم، عاد يوفيتش إلى فريقه السابق الموسم الماضي، وسجل 4 مرات في 18 مباراة.

ووضع كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، ثقته في يوفيتش في مباراته ضد ريال سوسيداد، حيث يحتاج ريال مدريد إلى الفوز للحفاظ على زخمه في سعيه للفوز بلقب الليغا.

وبعد إصابة بنزيمة، يبدو أن يوفيتش لن يغادر في الشهرالمقبل، ولديه فرصة رائعة لتقديم المستوى المطلوب ليصنع لنفسه اسمًا وتاريخا في ريال مدريد بعد هذه البداية المخيّبة للآمال.