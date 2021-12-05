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كرة قدم

لو منحت الكرة الذهبية للأكثر مساهمة بالأهداف.. ما مصير كرات ميسي ورونالدو؟

ميسي يحتفل بكراته الذهبية السبع (الصحافة الفرنسية
ميسي حقق كرته الذهبية السابعة في 29 من الشهر الماضي (فرانس فوتبول)
5/12/2021

حملة شعواء شنت على فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية، طالب المشاركون فيها بمنحها للبولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ بسبب سجله التهديفي.

فالنجم البولندي الذي حُرم من الجائزة عام 2020 وحل ثانيا خلف ميسي في 2021، ساهم في 135 هدفا، وذلك بتسجيل 61 هدفا وصناعة 74 هدفا.

ولكن ماذا لو مُنحت الجائزة منذ 2008 وحتى جائزة 2021 على أساس مساهمة اللاعبين في الأهداف، وعدم احتساب الألقاب التي فاز بها اللاعبون؟

عندئذ سيرتفع عدد الكرات الذهبية التي يفوز بها ميسي إلى 9 كرات، وستتراجع كرات رونالدو إلى 3 كرات، وسيدخل "ليفا" في تاريخ جائزة أفضل لاعب في العالم بفوزه بكرتين ذهبيتين.

  • 2021: ساهم ليفاندوفسكي في 74 هدفا.
  • 2020: ساهم ليفاندوفسكي في 61 هدفا.
  • 2019: ساهم ميسي في 68 هدفا.
  • 2018: ساهم ميسي في 77 هدفا.
  • 2017: ساهم ميسي في 70 هدفا.
  • 2016: ساهم ميسي في 90 هدفا.
  • 2015: ساهم ميسي في 78 هدفا.
  • 2014: ساهم رونالدو في 81 هدفا.
  • 2013: ساهم رونالدو في 84 هدفا.
  • 2012: ساهم ميسي في 113 هدفا.
  • 2011: ساهم ميسي في 95 هدفا.
  • 2010: ساهم ميسي في 77 هدفا.
  • 2009: ساهم ميسي في 56 هدفا.
  • 2008: ساهم رونالدو في 47 هدفا.
المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

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Published On 2/12/2021
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