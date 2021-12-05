لو منحت الكرة الذهبية للأكثر مساهمة بالأهداف.. ما مصير كرات ميسي ورونالدو؟

حملة شعواء شنت على فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية، طالب المشاركون فيها بمنحها للبولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ بسبب سجله التهديفي.

فالنجم البولندي الذي حُرم من الجائزة عام 2020 وحل ثانيا خلف ميسي في 2021، ساهم في 135 هدفا، وذلك بتسجيل 61 هدفا وصناعة 74 هدفا.

ولكن ماذا لو مُنحت الجائزة منذ 2008 وحتى جائزة 2021 على أساس مساهمة اللاعبين في الأهداف، وعدم احتساب الألقاب التي فاز بها اللاعبون؟

عندئذ سيرتفع عدد الكرات الذهبية التي يفوز بها ميسي إلى 9 كرات، وستتراجع كرات رونالدو إلى 3 كرات، وسيدخل "ليفا" في تاريخ جائزة أفضل لاعب في العالم بفوزه بكرتين ذهبيتين.