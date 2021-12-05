"عار أن تحتسب".. فيديو لركلة جزاء مُنحت لبايرن ميونخ وأثارت غضب لاعبي دورتموند

عبّر لاعبو بروسيا دورتموند ومدربهم عن غضبهم تجاه قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لبايرن ميونخ في الدقيقة 77 أحرز منها هدف الفوز 3-2 على صاحب الأرض في قمة الدوري الألماني أمس السبت.

ونفذ روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ركلة الجزاء بنجاح، واحتسبها الحكم بعدما لفت حكم الفيديو المساعد نظره إلى أن الكرة لمست مرفق ماتس هوملز مدافع دورتموند.

وقال ماركو رويس قائد دورتموند "كانت مباراة رائعة وممتعة للجماهير، ونشعر بمرارة مضاعفة جراء الخسارة بهذه الطريقة".

وأضاف بعدما شاهد لمسة اليد على زميله هوملز "من الصعب احتساب ركلة جزاء بهذا الشكل. ماتس كان يحاول إبعاد الكرة برأسه وهو بحاجة إلى جسده للتحرك بهذا الشكل".

وتجاهل الحكم فيلكس تسفاير مطالب دورتموند باحتساب ركلتي جزاء.

Yes. Very suspicious refereeing tonight in the Borussia Dortmund Vs Bayern Munich game. Shouldn't have been a penalty for this pic.twitter.com/glTR0oZjLU — Has the Referee or VAR made a poor decision? (@PoorEPLreferees) December 4, 2021

الأولى كانت عندما سقط رويس بعد تدخل من لوكا هرنانديز في الدقيقة 54، وأشار قائد دورتموند إلى أنه كان يجب على تسفاير مراجعة اللعبة على الأقل.

وقال رويس "عندما تشاهد الإعادة فقد كانت ركلة جزاء واضحة. من العار أنه لم يراجعها".

وعندما حصل الفريق البافاري على ركلة الجزاء فقد ماركو روزه مدرب دورتموند أعصابه، وصرخ في الحكم ليطرده لحصوله على الإنذار الثاني.

وكان روزه حصل على إنذار بعد سقوط رويس داخل منطقة الجزاء.

وهذه أول خسارة لدورتموند على أرضه في الدوري هذا الموسم، وبقي في المركز الثاني برصيد 30 نقطة متأخرا بـ4 نقاط عن بايرن بعد 14 جولة.

وقال إيمري تشان لاعب وسط دورتموند "من العار أن تُحسم المباراة بركلة جزاء مثل هذه. أنا آسف لكن يجب أن أقول ذلك".

وتابع "أقف هنا للحديث عن قرار الحكم، قدمنا أداء رائعا ثم يحدث هذا!".