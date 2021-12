"عار أن تحتسب".. فيديو لركلة جزاء مُنحت لبايرن ميونخ وأثارت غضب لاعبي دورتموند

عبّر لاعبو بروسيا دورتموند ومدربهم عن غضبهم تجاه قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لبايرن ميونخ في الدقيقة 77 أحرز منها هدف الفوز 3-2 على صاحب الأرض في قمة الدوري الألماني أمس السبت.

ونفذ روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ركلة الجزاء بنجاح، واحتسبها الحكم بعدما لفت حكم الفيديو المساعد نظره إلى أن الكرة لمست مرفق ماتس هوملز مدافع دورتموند.

وقال ماركو رويس قائد دورتموند "كانت مباراة رائعة وممتعة للجماهير، ونشعر بمرارة مضاعفة جراء الخسارة بهذه الطريقة".

وأضاف بعدما شاهد لمسة اليد على زميله هوملز "من الصعب احتساب ركلة جزاء بهذا الشكل. ماتس كان يحاول إبعاد الكرة برأسه وهو بحاجة إلى جسده للتحرك بهذا الشكل".

وتجاهل الحكم فيلكس تسفاير مطالب دورتموند باحتساب ركلتي جزاء.

Yes. Very suspicious refereeing tonight in the Borussia Dortmund Vs Bayern Munich game. Shouldn't have been a penalty for this pic.twitter.com/glTR0oZjLU

— Has the Referee or VAR made a poor decision? (@PoorEPLreferees) December 4, 2021