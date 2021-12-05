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كرة قدم

"عار أن تحتسب".. فيديو لركلة جزاء مُنحت لبايرن ميونخ وأثارت غضب لاعبي دورتموند

Bundesliga - Borussia Dortmund v Bayern Munich
نجح روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن في تنفيذ ركلة جزاء احتسبها الحكم (رويترز)
5/12/2021

عبّر لاعبو بروسيا دورتموند ومدربهم عن غضبهم تجاه قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لبايرن ميونخ في الدقيقة 77 أحرز منها هدف الفوز 3-2 على صاحب الأرض في قمة الدوري الألماني أمس السبت.

ونفذ روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ركلة الجزاء بنجاح، واحتسبها الحكم بعدما لفت حكم الفيديو المساعد نظره إلى أن الكرة لمست مرفق ماتس هوملز مدافع دورتموند.

وقال ماركو رويس قائد دورتموند "كانت مباراة رائعة وممتعة للجماهير، ونشعر بمرارة مضاعفة جراء الخسارة بهذه الطريقة".

وأضاف بعدما شاهد لمسة اليد على زميله هوملز "من الصعب احتساب ركلة جزاء بهذا الشكل. ماتس كان يحاول إبعاد الكرة برأسه وهو بحاجة إلى جسده للتحرك بهذا الشكل".

وتجاهل الحكم فيلكس تسفاير مطالب دورتموند باحتساب ركلتي جزاء.

الأولى كانت عندما سقط رويس بعد تدخل من لوكا هرنانديز في الدقيقة 54، وأشار قائد دورتموند إلى أنه كان يجب على تسفاير مراجعة اللعبة على الأقل.

وقال رويس "عندما تشاهد الإعادة فقد كانت ركلة جزاء واضحة. من العار أنه لم يراجعها".

وعندما حصل الفريق البافاري على ركلة الجزاء فقد ماركو روزه مدرب دورتموند أعصابه، وصرخ في الحكم ليطرده لحصوله على الإنذار الثاني.

وكان روزه حصل على إنذار بعد سقوط رويس داخل منطقة الجزاء.

وهذه أول خسارة لدورتموند على أرضه في الدوري هذا الموسم، وبقي في المركز الثاني برصيد 30 نقطة متأخرا بـ4 نقاط عن بايرن بعد 14 جولة.

وقال إيمري تشان لاعب وسط دورتموند "من العار أن تُحسم المباراة بركلة جزاء مثل هذه. أنا آسف لكن يجب أن أقول ذلك".

وتابع "أقف هنا للحديث عن قرار الحكم، قدمنا أداء رائعا ثم يحدث هذا!".

المصدر : وكالات

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