فينالدم ينقذ باريس سان جيرمان من هزيمة محققة أمام لانس

هز جورجينيو فينالدم الشباك بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع لينقذ باريس سان جيرمان من هزيمة محققة ويمنحه التعادل 1-1 مع مضيفه لانس في الدوري الفرنسي لكرة القدم يوم السبت.

وبدا لانس في طريقه لتحقيق الفوز لأول مرة في 4 مباريات عندما تقدم بتسديدة قوية لسيكو فوفانا فشل الحارس كيلور نافاس في إبعادها في الدقيقة 62.

وبعد ذلك بقليل، رد القائم الأيسر لمرمى نافاس تسديدة ديفيد كوستا من داخل منطقة الجزاء.

وافتقر باريس سان جيرمان للإبداع، وأشرك المدرب ماوريسيو بوكيتينو المهاجم كيليان مبابي في آخر 20 دقيقة على أمل إدراك التعادل.

وأرسل مبابي تمريرة عرضية متقنة حوّلها فينالدم بضربة رأس في المرمى في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع ليرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 42 نقطة من 17 مباراة.

وتعرض ليونيل ميسي لضغط ورقابة لصيقة طوال المباراة، مما جعله يفتقد الحسم في الثلث الهجومي لسان جيرمان بعد أيام من تتويجه بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

ويتقدم باريس سان جيرمان بفارق 13 نقطة على أولمبيك مرسيليا ثاني الترتيب والذي خسر 2-1 أمام ضيفه بريست في وقت سابق من يوم السبت.

وبقي لانس في المركز الخامس وله 27 نقطة من 17 مباراة.