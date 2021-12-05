قدّم ريال مدريد عرضا قويا بقيادة المتألق فينيسيوس جونيور ليفوز خارج أرضه 2-صفر على ريال سوسيداد، ويعزز تصدره للدوري الإسباني لكرة القدم بفارق 8 نقاط يوم السبت في الجولة الـ16 من الليغا.

ومع خروج كريم بنزيمة مصابا في عضلات الفخذ الخلفية في الدقيقة 17، اعتمد ريال مرة أخرى على فينيسيوس الذي سجله هدفه العاشر هذا الموسم، وتلاعب بدفاع أصحاب الأرض في مناسبات عديدة.

وفينيسيوس (21 عاما) من أبرز المواهب الواعدة في أوروبا خلال الموسم الحالي، ويتأخر بهدف واحد عن قائده بنزيمة هداف الدوري هذا الموسم.

واستمتع لوكا يوفيتش، الذي شارك بدلا من المصاب بنزيمة، بأفضل مبارياته مع ريال، حيث ساعد فينيسيوس على تسجيل الهدف الأول، وأضاف بنفسه الهدف الثاني بضربة رأس من مدى قريب.

ورفع الريال رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب، محققا فوزه الـ12 في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في 3.

في حين توقف رصيد ريال سوسيداد عند 29 نقطة في المركز الخامس، متلقيا خسارته الثالثة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 8 مباريات والتعادل في 5.