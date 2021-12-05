حافظ البديل عبد الحمدان على فرصة السعودية في التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم بعدما سجل هدف التعادل 1-1 مع منتخب فلسطين المجتهد في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في ملعب المدينة التعليمية المونديالي اليوم السبت.

وصبّ هذا التعادل في صالح المنتخب المغربي الذي تأهل لدور الثمانية بعدما جمع 6 نقاط من فوزين متتاليين.

ومنح رشيد محمد التقدم لمنتخب فلسطين في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة هائلة من مدى بعيد استقرت في شباك زيد البواردي حارس السعودية.

لكن البديل الحمدان تلقى تمريرة عرضية رائعة من هيثم عسيري ليسدد بقوة في مرمى قدورة عمر حارس منتخب فلسطين في الدقيقة 81 ليدرك التعادل للسعودية.

وحصد المنتخبان أول نقطة من مباراتين، لكن السعودية تحتل المركز الثالث بفارق الأهداف، في حين تأهل المنتخب المغربي إلى ربع النهائي بعد فوزه 4-صفر على الأردن في وقت سابق اليوم السبت.

ويأتي الأردن في المركز الثاني بثلاث نقاط قبل مواجهة منتخب فلسطين في الجولة الثالثة من المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، في حين تلعب السعودية مع المغرب في اليوم ذاته.