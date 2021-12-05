السعودية تتعادل مع فلسطين والمغرب يتأهل لربع نهائي مونديال العرب
4/12/2021-|آخر تحديث: 5/12/202112:33 AM (مكة المكرمة)
حافظ البديل عبد الحمدان على فرصة السعودية في التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم بعدما سجل هدف التعادل 1-1 مع منتخب فلسطين المجتهد في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في ملعب المدينة التعليمية المونديالي اليوم السبت.
وصبّ هذا التعادل في صالح المنتخب المغربي الذي تأهل لدور الثمانية بعدما جمع 6 نقاط من فوزين متتاليين.
ومنح رشيد محمد التقدم لمنتخب فلسطين في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة هائلة من مدى بعيد استقرت في شباك زيد البواردي حارس السعودية.
⚽️ محمد باسم يمنح المنتخب الفلسطيني التقدم بهدف عالمي#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #فلسطين_السعوديه#FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/2lSJUHW504
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021
لكن البديل الحمدان تلقى تمريرة عرضية رائعة من هيثم عسيري ليسدد بقوة في مرمى قدورة عمر حارس منتخب فلسطين في الدقيقة 81 ليدرك التعادل للسعودية.
⚽️🥅 عبد الله الحمدان يعادل النتيجة للمنتخب السعودي 🇸🇦 #كأس_العرب | #مونديال_العرب | #فلسطين_السعوديه#FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/tNcsI5rRZV
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021
وحصد المنتخبان أول نقطة من مباراتين، لكن السعودية تحتل المركز الثالث بفارق الأهداف، في حين تأهل المنتخب المغربي إلى ربع النهائي بعد فوزه 4-صفر على الأردن في وقت سابق اليوم السبت.
⚽️ ياسر حامد ينقذ مرمى المنتخب الفلسطيني ويتصدى لتسديدة أيمن يحيى#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #فلسطين_السعوديه#FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/e4fN3nMnoa
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021
ويأتي الأردن في المركز الثاني بثلاث نقاط قبل مواجهة منتخب فلسطين في الجولة الثالثة من المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، في حين تلعب السعودية مع المغرب في اليوم ذاته.
المصدر : رويترز