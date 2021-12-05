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كرة قدم

البرد والثلوج تعقد مهمة ميسي في فرنسا

5/12/2021

قال لويس سواريز مهاجم أوروغواي إنه يتحدث يوميا إلى صديقه ليونيل ميسي رغم رحيله إلى باريس مطلع الموسم الحالي، وأوضح أن زميله السابق في برشلونة كشف له عن بعض المتاعب التي يواجهها في فرنسا.

وأوضح سواريز -في تصريحات على هامش حفل الكرة الذهبية الذي جرى في العاصمة الفرنسية خلال الأسبوع الماضي- أن محادثاته مع ميسي تشمل مواضيع مختلفة من الرياضة ومباريات كرة القدم إلى شؤون العائلة وقضايا أخرى.

وأشار -وفقا لما نقله موقع "أر أم سي" (RMC)- إلى أن ميسي اشتكى له من معاناته مع الطقس في فرنسا، وقال "أخبرني أنه كان يعاني بشكل كبير وهو يلعب في الأجواء الباردة، وخاصة عند تساقط الثلوج".

وأوضح أن النجم الأرجنتيني سيتعود تدريجيا على الأجواء الباردة في فرنسا، بعد سنوات طويلة من الإقامة في إسبانيا التي تعرف بأجوائها المعتدلة في أغلب فترات السنة.

يذكر أن ميسي سجل 4 أهداف ومنح 3 تمريرات حاسمة في 12 مباراة مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات خلال هذا الموسم، واحتفل مؤخرا بإحرازه جائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه.

 

المصدر : مواقع إلكترونية

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