ويستهام يصعق تشلسي ويمهد الطريق أمام سيتي وليفربول لاقتناص صدارة البريميرليغ

صعق ويستهام يونايتد ضيفه تشلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وفاز عليه 3-2 اليوم السبت بعد أن عوض تأخره مرتين ثم انتزع النقاط الثلاث بهدف متأخر من المدافع البديل آرثر ماسواكو.

وبدا أن تشلسي يحكم قبضته على المباراة بعد 28 دقيقة عندما سجل تياجو سيلفا بضربة رأس من ركلة ركنية نفذها ميسون ماونت ولم يستطع الحارس أوكاش فابيانسكي سوى لمس الكرة قبل أن تسكن الشباك.

لكن أبطال أوروبا سمحوا لأصحاب الأرض بالعودة لأجواء اللقاء في الدقيقة 40 عندما وضع جورجينيو حارس مرماه إدوار مندي تحت ضغط بتمريرة سيئة للخلف وأعاق الحارس السنغالي جارود بوين ليحصل ويستهام على ركلة جزاء نفذها مانويل لانتسيني بنجاح.

واحتاج تشلسي إلى 4 دقائق فقط ليستعيد تفوقه عن طريق ماونت، الذي عاد إلى مستواه بعد غياب بسبب مشاكل في ضرس العقل، حيث وصلته تمريرة طويلة من حكيم زياش حولها بتسديدة مثالية إلى شباك فابيانسكي عند القائم القريب.

وأشرك تشلسي المهاجم روميلو لوكاكو مع بداية الشوط الثاني بدلا من المصاب كاي هافرتس. لكن وست هام أدرك التعادل مرة أخرى في الدقيقة 56 عندما سدد بوين كرة منخفضة قوية من عند حافة منطقة الجزاء.

وقلب ماسواكو المباراة لصالح وست هام في الدقيقة 87 عندما خدع مندي بتسديدة بدت كأنها تمريرة عرضية، لكن الكرة سقطت في المرمى عند القائم القريب.

وتركت الهزيمة فريق المدرب توماس توخيل متقدما بنقطة واحدة في صدارة الترتيب على مانشستر سيتي، الذي يزور واتفورد في وقت لاحق اليوم، ونقطتين على ليفربول الذي يواجه ولفرهامبتون واندرارز خارج ملعبه.