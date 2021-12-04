نيوكاسل يحقق انتصاره الأول في 15 مباراة بالبريميرليغ

حقق نيوكاسل يونايتد انتصاره الأول أخيرا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بفوزه 1-0 على بيرنلي منافسه في صراع الهبوط، اليوم السبت، بفضل هدف في الدقيقة 40 عن طريق كالوم ويلسون.

وبدأ فريق المدرب إيدي هاو المباراة بطريقة سيئة وكان الفريق الزائر متفوقا حتى ارتكب نيك بوب حارس بيرنلي خطأ أهدى نيوكاسل التقدم.

وخرج بوب لالتقاط تمريرة عرضية لكن تحت ضغط من فابيان شار سقطت الكرة من يده وكان رد فعل ويلسون رائعا وسدد الكرة في المرمى الخالي.

وازدادت الأمور سوءا على بيرنلي عندما اضطر المهاجم المتألق مكسويل كورنيه إلى مغادرة الملعب مصابا قبل الاستراحة وأضاع بديله ماتي فيدرا فرصة هائلة لإدراك التعادل.

وكان نيوكاسل الفريق الأفضل بعد الاستراحة واقترب ميجل ألميرون من التسجيل مرتين وتصدى بوب جيدا لمحاولة من جونجو شيلفي.

واعتقد بيرنلي أنه أدرك التعادل عن طريق البديل جاي رودريغيز لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل.

وبقي الفريقان في منطقة الهبوط ولكل منهما 10 نقاط، حيث يحتل بيرنلي المركز الـ18، متقدما بفارق الأهداف على نيوكاسل صاحب المركز الـ19 لكن تتبقى له مباراة إضافية.