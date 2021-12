ميسي بعد فوزه بالكرة الذهبية السابعة: لم أحاول أن أكون الأفضل وأقاتل لتحقيق أحلامي

قال ليونيل ميسي -الفائز بالكرة الذهبية- إنه ممتن لكونه بين أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم، لكنه شدد على أنه لا يولي أهمية كبيرة للمجد الفردي.

وعزز ميسي رقمه القياسي بحصد الكرة الذهبية للمرة السابعة الاثنين الماضي متفوقا على روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ وجورجينيو لاعب وسط تشلسي.

وسبق أن نال مهاجم باريس سان جيرمان الكرة الذهبية أعوام: 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019، وحسمها هذا العام بعد تصدره قائمة هدافي الدوري الإسباني الموسم الماضي، والفوز بكأس كوبا أميركا مع الأرجنتين للمرة الأولى في مسيرته في يوليو/تموز الماضي.

Messi and his children with the 7 Ballon D'Ors 😍 pic.twitter.com/aNnJzm6KOb

— Everything Messi (@EverythingLM1O) December 4, 2021