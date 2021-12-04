ميسي بعد فوزه بالكرة الذهبية السابعة: لم أحاول أن أكون الأفضل وأقاتل لتحقيق أحلامي

قال ليونيل ميسي -الفائز بالكرة الذهبية- إنه ممتن لكونه بين أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم، لكنه شدد على أنه لا يولي أهمية كبيرة للمجد الفردي.

وعزز ميسي رقمه القياسي بحصد الكرة الذهبية للمرة السابعة الاثنين الماضي متفوقا على روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ وجورجينيو لاعب وسط تشلسي.

وسبق أن نال مهاجم باريس سان جيرمان الكرة الذهبية أعوام: 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019، وحسمها هذا العام بعد تصدره قائمة هدافي الدوري الإسباني الموسم الماضي، والفوز بكأس كوبا أميركا مع الأرجنتين للمرة الأولى في مسيرته في يوليو/تموز الماضي.

Messi and his children with the 7 Ballon D'Ors 😍 pic.twitter.com/aNnJzm6KOb — Everything Messi (@EverythingLM1O) December 4, 2021

ميسي مكتف بوجوده ضمن الأفضل

وقال ميسي لمجلة ليكيب (L’Équipe) الفرنسية "بالنسبة لي فحقيقة وجودي بين أفضل اللاعبين في العالم يكفي تماما".

وأضاف "لا أعلم كيف أعبر عن الأمر حتى لا يتم تأويله؛ هذا لا يعني أنني غير مهتم لكني لا أولي أهمية كبيرة لها. لا يهم إذا كنت الأفضل أم لا. لم أحاول أن أكون الأفضل أيضا".

الانتقال من برشلونة لسان جيرمان

وفاجأ ميسي الجميع الصيف الماضي برحيله عن برشلونة وانضمامه إلى باريس سان جيرمان لموسمين. وما زال ميسي هداف برشلونة عبر العصور برصيد 672 هدفا.

ويعد المهاجم (34 عاما) قدوة لكثيرين حول العالم، لكنه لا يستمتع بمنح النصائح للاعبين الشبان من هذا المنطلق.

وقال ميسي "أقاتل من أجل أحلامي. في البداية كنت أريد أن أكون لاعبا محترفا ثم حاولت تحقيق أهداف جديدة كل عام".

وتابع "وسط كل ذلك كان هناك الحظ، الأمر يعتمد أيضا على مشيئة الرب، أؤمن أنه شاء أن يحدث كل ذلك لي".