اقترب منتخب المغرب من ضمان بطاقة العبور إلى ربع نهائي مونديال العرب في قطر بعد تحقيق الفوز الثاني على التوالي في البطولة، والتفوق على الأردن برباعية نظيفة.

وضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة بملعب أحمد بن علي، افتتح يحي جبران التسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف

بدر بانون الهدف الثاني في الدقيقة 24، قبل أن يحرز محمد الشيبي الهدف الثالث للمغرب في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط

الأول.

وفي الدقيقة 88، أضاف سفيان رحيمي الهدف الرابع للمنتخب المغربي من ضربة جزاء.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، متفوقا بفارق 3 نقاط أمام الأردن، في حين تحتل السعودية وفلسطين المركزين الثالث والرابع من دون نقاط، وذلك قبل المواجهة المقررة بينهما اليوم.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الأردن على السعودية 2-صفر والمغرب على فلسطين 4-صفر.

ويخوض المنتخب المغربي مباراته الثالثة في المجموعة أمام نظيره السعودي الثلاثاء المقبل، في الوقت الذي يلتقي فيه المنتخب الأردني نظيره

الفلسطيني.