أصبح المنتخب القطري أول المتأهلين للدور ربع النهائي ببطولة مونديال العرب لكرة القدم على أرضها، اليوم الجمعة، بعد فوزه المثير 2-1 على نظيره العماني.
منتخب المغرب يواصل انطلاقته المثالية في مونديال العرب
اقترب منتخب المغرب من ضمان بطاقة العبور إلى ربع نهائي مونديال العرب في قطر بعد تحقيق الفوز الثاني على التوالي في البطولة، والتفوق على الأردن برباعية نظيفة.
وضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة بملعب أحمد بن علي، افتتح يحي جبران التسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف
بدر بانون الهدف الثاني في الدقيقة 24، قبل أن يحرز محمد الشيبي الهدف الثالث للمغرب في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط
الأول.
يحيى جبران يفتتح التسجيل مبكراً لصالح أسود الأطلس
🇲🇦🇯🇴#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #هذا_المساء#FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/1btQHpHJM0
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021
🇲🇦🇯🇴
بدر بانون يضيف الهدف الثاني لمنتخب المغرب والثاني له في كأس العرب ⚽️⚽️#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #هذا_المساء#FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/0Q2Rdyb92C
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021
وفي الدقيقة 88، أضاف سفيان رحيمي الهدف الرابع للمنتخب المغربي من ضربة جزاء.
🇲🇦🇯🇴
الشيبي يزيد من متاعب المنتخب الأردني بهدف ثالث #كأس_العرب | #مونديال_العرب | #هذا_المساء#FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/kaNvkNSmEp
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021
ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، متفوقا بفارق 3 نقاط أمام الأردن، في حين تحتل السعودية وفلسطين المركزين الثالث والرابع من دون نقاط، وذلك قبل المواجهة المقررة بينهما اليوم.
🇲🇦🇯🇴
سفيان رحيمي يضيف الهدف الرابع من علامة الجزاء #كأس_العرب | #مونديال_العرب | #هذا_المساء#FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/xPskaN2RFd
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021
وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الأردن على السعودية 2-صفر والمغرب على فلسطين 4-صفر.
ويخوض المنتخب المغربي مباراته الثالثة في المجموعة أمام نظيره السعودي الثلاثاء المقبل، في الوقت الذي يلتقي فيه المنتخب الأردني نظيره
الفلسطيني.