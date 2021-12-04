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ملعب 974 كما لم تشاهده من قبل

ملعب 974
ملعب 974 افتتح بمناسبة مونديال العرب في قطر (الجزيرة)
4/12/2021-|آخر تحديث: 4/12/202111:27 AM (مكة المكرمة)

استعرضت اللجنة العليا للمشاريع والإرث ملعب 974 -أحد ملاعب كأس العالم 2022 في قطر- بجولة خاصة بين أرجائه، بعد أيام من افتتاحه بمناسبة مباريات مونديال العرب.

ونشرت اللجنة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي -أمس الجمعة- مقطع فيديو جديدا وغير تقليدي يظهر الملعب بشكل تفصيلي من الداخل.

وتنقلت الكاميرا بشكل سريع بين أرجاء الملعب ومدرجاته وغرفه الداخلية.

وبين جميع ملاعب مونديال قطر 2022، يشكل ملعب 974 حالة فريدة من حيث تصميمه الخارجي؛ إذ تم بناؤه باستخدام حاويات الشحن البحري وعناصر من الصلب القابلة للفك والتركيب.

ويعتبر الملعب الذي يقع في منطقة راس أبو عبود في الدوحة أول ملعب قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ بطولات كأس العالم، ويعكس اسمه عدد حاويات الشحن المستخدمة في تشييده، كما أن 974 هو رمز الاتصال الدولي لقطر.

ويستضيف الملعب -الذي تبلغ طاقته الجماهيرية 40 ألف مقعد- 7 مباريات في مونديال قطر 2022 من مرحلة المجموعات حتى الدور ثمن النهائي، كما يستضيف 6 مباريات خلال مونديال العرب الحالي الذي تستضيفه قطر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

المصدر : وكالة سند

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