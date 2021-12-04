مصر تتأهل لربع نهائي مونديال العرب بفوز ساحق على السودان
4/12/2021-|آخر تحديث: 4/12/202109:48 PM (مكة المكرمة)
تأهل المنتخب المصري إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم بعد فوز ساحق 5-صفر على 9 لاعبين من السودان في ملعب "974" المونديالي في قطر اليوم السبت.
ولحقت مصر بالجزائر إلى ربع النهائي، بعدما تساوى الفريقان في رصيد النقاط ولكل منهما 6 نقاط من مباراتين وكذلك فارق الأهداف.
ويأتي السودان في ذيل الترتيب من دون نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن لبنان ليودع المنتخبان البطولة مبكرا.
وافتتح أحمد رفعت أهداف مصر بعد 4 دقائق من البداية، بتسديدة مباشرة رائعة بعدما أرسل ركلة حرة قوية ارتدت من العارضة ليتابعها
من مدى بعيد بتسديدة مباشرة بيسراه سكنت شباك علي أبوعشرين حارس السودان.
أحمد رفعت بمنتهى الروعة يفتتح التسجيل للمنتخب المصري 🇪🇬#كأس_العرب | #مونديال_العرب #FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/quBhPKIzcH
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021
وضاعف أحمد سيد "زيزو" النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 13 إثر سقوط عمر كمال داخل المنطقة.
زيزو يعزز تقدم الفراعنة 🇪🇬#كأس_العرب | #مونديال_العرب #FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/rYIAPn6C3D
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021
وجعل محمود حمدي "الونش" النتيجة 3-صفر لمصر في الدقيقة 31 بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء بعد فاصل من المراوغة من حسين فيصل وتمريرة عرضية متقنة.
حسين فيصل يتلاعب بدفاع السودان ومحمود الونش يسكنها الشباك.#كأس_العرب | #مونديال_العرب #FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/Skjbk9ip1u
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021
وبدأ السودان الشوط الثاني بـ10 لاعبين بعد طرد ياسر مزمل ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل خشن على أيمن أشرف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
وزاد الأمر سوءا للسودان بعد طرد فارس عبد الله في الدقيقة 53 بعد حصوله على الإنذار الثاني عقب حصوله على الأول بـ3 دقائق فقط.
🟥 طرد فارس عبدالله يعقد أمور صقور الجديان#كأس_العرب | #مونديال_العرب #FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/9NdafpC91Q
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021
وبعدها بـ4 دقائق أضاف المتألق فيصل الهدف الرابع لمصر، عندما تابع ضربة رأس من مروان حمدي ارتدت من يد أبوعشرين ليضع الكرة بسهولة في المرمى من مدى قريب.
حسين فيصل يسجل الهدف الرابع للمنتخب المصري 🇪🇬#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/VvSIz0Wt7I
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021
واختتم البديل محمد شريف خماسية مصر بضربة رأس في الدقيقة 78، لكن الحكم استعان بتقنية حكم الفيديو قبل احتساب الهدف.
رأسية محمد شريف تزيد غلة المنتخب المصري 🇪🇬 إلى خمسة أهداف على المنتخب السوداني #كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/JhOQt2b5jX
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021
وألغى الحكم هدفا للمنتخب المصري للبديل محمد مجدي "قفشة" بداعي التسلل في الدقيقة 73.
المصدر : رويترز