تأهل المنتخب المصري إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم بعد فوز ساحق 5-صفر على 9 لاعبين من السودان في ملعب "974" المونديالي في قطر اليوم السبت.

ولحقت مصر بالجزائر إلى ربع النهائي، بعدما تساوى الفريقان في رصيد النقاط ولكل منهما 6 نقاط من مباراتين وكذلك فارق الأهداف.

ويأتي السودان في ذيل الترتيب من دون نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن لبنان ليودع المنتخبان البطولة مبكرا.

وافتتح أحمد رفعت أهداف مصر بعد 4 دقائق من البداية، بتسديدة مباشرة رائعة بعدما أرسل ركلة حرة قوية ارتدت من العارضة ليتابعها

من مدى بعيد بتسديدة مباشرة بيسراه سكنت شباك علي أبوعشرين حارس السودان.

وضاعف أحمد سيد "زيزو" النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 13 إثر سقوط عمر كمال داخل المنطقة.

وجعل محمود حمدي "الونش" النتيجة 3-صفر لمصر في الدقيقة 31 بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء بعد فاصل من المراوغة من حسين فيصل وتمريرة عرضية متقنة.

وبدأ السودان الشوط الثاني بـ10 لاعبين بعد طرد ياسر مزمل ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل خشن على أيمن أشرف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وزاد الأمر سوءا للسودان بعد طرد فارس عبد الله في الدقيقة 53 بعد حصوله على الإنذار الثاني عقب حصوله على الأول بـ3 دقائق فقط.

وبعدها بـ4 دقائق أضاف المتألق فيصل الهدف الرابع لمصر، عندما تابع ضربة رأس من مروان حمدي ارتدت من يد أبوعشرين ليضع الكرة بسهولة في المرمى من مدى قريب.

واختتم البديل محمد شريف خماسية مصر بضربة رأس في الدقيقة 78، لكن الحكم استعان بتقنية حكم الفيديو قبل احتساب الهدف.

وألغى الحكم هدفا للمنتخب المصري للبديل محمد مجدي "قفشة" بداعي التسلل في الدقيقة 73.