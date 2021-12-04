ليفربول يقفز لصدارة البريميرليغ بفوز قاتل على ولفرهامبتون

شارك البديل ديفوك أوريغي ليسجل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع ويقود ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تغلبه 1-صفر على مضيفه ولفرهامبتون واندرارز اليوم السبت.

وتلقى أوريغي تمريرة عرضية من محمد صلاح قبل أن يستدير ويضع الكرة في المرمى ليحفظ ماء وجه هجوم فريقه "الفتاك في المعتاد" بعد إضاعة العديد من الفرص.

ليفربول يقفز للصدارة

وبهذه النتيجة قفز ليفربول إلى الصدارة برصيد 34 نقطة من 15 مباراة، متقدما بنقطة واحدة على تشلسي الذي خسر 2-3 أمام مضيفه ويستهام يونايتد في وقت سابق اليوم السبت.

لكن مانشستر سيتي قد يتجاوز الفريقين إلى الصدارة إذا انتصر خارج ملعبه على واتفورد في آخر مباريات اليوم.

وبدا أن ديوغو جوتا مهاجم ليفربول في عودته لملعب ناديه السابق في عيد ميلاده 25 سيسجل لا محالة بعد مرور ساعة من زمن اللقاء بعد خطأ دفاعي تركه وحيدا أمام المرمى، قبل أن يتصدى كونور كودي قائد ولفرهامبتون للكرة على خط المرمى بطريقة رائعة.

وسدد ترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول فوق العارضة، وحادت ضربة رأس من جوتا قليلا عن المرمى، وفشل صلاح في وضع الكرة بالمرمى المفتوح على مصراعيه، وتصدى الدفاع والحارس لتسديدة مزدوجة من تياجو ألكانتارا من مسافة قريبة، كما أضاع ساديو ماني فرصة أخرى لصالح ليفربول.

وهدد ولفرهامبتون مرمى ليفربول مرارا في الهجمات المرتدة، وكان بوسعه التقدم في النتيجة، لكن راؤول خيمنيز سدد فوق العارضة ووصل أليسون بيكر حارس ليفربول إلى الكرة قبل آداما تراوري بعد عدة تمريرات سلسة من أصحاب الأرض.

ويحتل ولفرهامبتون المركز الثامن برصيد 21 نقطة.