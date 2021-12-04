ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونخ لفوز مثير على دورتموند والتحليق بصدارة البوندسليغا

أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفين ثانيهما من ركلة جزاء في الشوط الثاني، ليمنح بايرن ميونخ حامل اللقب فوزا مثيرا 3-2 على مضيفه بروسيا دورتموند والتقدم بـ4 نقاط في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا) اليوم السبت.

وأدرك المهاجم البولندي التعادل في الدقيقة التاسعة بعد افتتاح دورتموند التسجيل عبر يوليان براندت ثم نفذ ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 77 ليحسم الفوز بهدفه الـ16 في الدوري هذا الموسم.

وأنهى بايرن الشوط الأول متقدما 2-1 عندما هز كينجسلي كومان الشباك في الدقيقة 44، لكن إرلينغ هالاند أدرك التعادل لصاحب الأرض بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد الاستراحة بـ3 دقائق.

وطُرد ماركو روزه مدرب دورتموند لحصوله على الإنذار الثاني للاعتراض على قرار ركلة الجزاء.

ورفع بايرن، الساعي لتمديد رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة العاشرة، رصيده إلى 34 نقطة بعد فوزه السادس على التوالي على دورتموند الذي بقي في المركز الثاني وله 30 نقطة.

ويحتل باير ليفركوزن المركز الثالث برصيد 27 نقطة بعد انتصاره الساحق 7-1 على غرويتر فورت في وقت سابق من اليوم.