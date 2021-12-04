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فاران يقدم مبررا جديدا لمغادرته ريال مدريد

Real Madrid's French defender Raphael Varane (C) jubilates his goal against Sevilla FC during their round of 16th of the King's Cup first leg match against Sevilla FC played at Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain on 04 January 2017.
فاران: أردت تجربة شيء مختلف (الأوروبية)
4/12/2021-|آخر تحديث: 4/12/202112:45 PM (مكة المكرمة)

تحدث المدافع السابق لريال مدريد رافاييل فاران عن أسباب مغادرته النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الماضية، وكشف عن دوافع اختيار مانشستر يونايتد بعد سنوات طويلة في إسبانيا.

وانضم فاران (28 عاما) إلى مانشستر يونايتد مقابل 46.5 مليون دولار خلال الصيف الماضي، بعد 10 سنوات مع النادي الملكي توج خلالها بالعديد من الألقاب من بينها 4 ألقاب بدوري أبطال أوروبا.

وقال المدافع الفرنسي في حوار مع صحيفة "تلغراف" (Telegraph) البريطانية إن ما دفعه لمغادرة ريال مدريد هي الأجواء الخاصة التي تحيط بالفريق وطريقة تعامل المشجعين مع التتويج بمختلف الألقاب.

وأضاف "بعد الفوز بدوري الأبطال، لا يهنئك المشجعون. يقولون لك، حسنا، ابدأ العمل على اللقب المقبل، كان ذلك بعد الفوز باللقب الأول، وفزت بـ4 ألقاب لكنهم دائما ما كانوا يقولون: جيد، ابدأ العمل على اللقب التالي".

وتابع "أحيانا أعتقد أنه يجب عليك الاستمتاع بما لديك، وما حققناه كان جيدا جدا. لم نكن نحتفل دائما معا بالألقاب، على سبيل المثال بعد بطولة دوري الأبطال الأخيرة كنا على موعد مع التحضير لكأس العالم مباشرة بعد التتويج".

وعبر فاران عن أمنية كانت تراوده كل مرة، وقال "كنت أرغب في بعض الأحيان في الضغط على زر الإيقاف المؤقت لإتاحة بعض الوقت لي من أجل الاحتفال بالنجاحات".

واعتبر أن تلك الأجواء هي ما تصنع تميز ريال مدريد، وأضاف "لأن ريال مدريد لديه هذه العقلية، فهو مختلف. لهذا السبب أردت التغيير. لم يكن الأمر في أنني لا أحب هذه العقلية أو لأنها سيئة، بالعكس إنها جيدة جدا، لكنني أردت تجربة شيء مختلف".

المصدر : ديلي تلغراف

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