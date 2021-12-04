أنعش منتخب سوريا آماله في التأهل للدور الثاني بمونديال العرب لكرة القدم في قطر بعدما هز الشباك في بداية كل شوط ليفوز 2-0 على 10 لاعبين من تونس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية اليوم الجمعة.

وصُدم منتخب تونس بهدف مبكر سجله المهاجم أوليفر كاسكاو بعد 4 دقائق من البداية، قبل أن يزداد وضعه سوءا بعد طرد لاعب الوسط محمد علي بن رمضان قبل الاستراحة.

وبعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، ضاعف محمد عنز تقدّم سوريا عندما تلقى كرة خارج المنطقة قبل أن يطلق تسديدة رائعة اصطدمت بالعارضة قبل أن تسكن الشباك لينعش فرص منتخب بلاده في التأهل للدور المقبل.

محمد عنز يطلق تسديدة صاروخية تسكن شباك رؤوف بن مصطفى معلنةً واحد من أجمل أهداف البطولة.

🇸🇾 سوريا 2 🇹🇳 تونس 0#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/IycFCfBlGB — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2021

وأربكت هذه النتيجة الحسابات في المجموعة الثانية، وأجّلت حسم التأهل للدور الثاني حتى الجولة القادمة.

وتتصدر الإمارات الفائزة 1-صفر على موريتانيا في وقت سابق المجموعة برصيد 6 نقاط، في حين تتقاسم سوريا وتونس المركز الثاني بثلاث نقاط لكل منهما، وتتذيل موريتانيا الترتيب من دون رصيد.

وتلتقي تونس مع الإمارات، في حين تواجه سوريا منتخب موريتانيا في الجولة الأخيرة والحاسمة من منافسات المجموعة الثانية.