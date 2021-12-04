رئيس بايرن ميونخ يحصي خسائر الفريق بسبب القيود الجديدة

انتقد رئيس نادي بايرن ميونخ، هربرت هاينر، اختلاف القيود المفروضة على الحضور الجماهيري بسبب الموجة الرابعة لوباء كورونا الآخذة في الانتشار.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال هاينر "صحة الناس تأتي في المقام الأول بلا شك، لكننا لدينا الآن مرة أخرى تباين في أعداد المشجعين المسموح لهم بحضور المباريات في ولايات مختلفة، وهذا أبعد ما يكون عن المثالية".

يذكر أن ولايتي بافاريا وسكسونيا قررتا العودة إلى إقامة المباريات بدون جمهور، في حين لا تزال هناك ولايات تسمح بحضور الجمهور وإن كانت الأعداد المسموح بها ضئيلة.

وأعرب هاينر عن اعتقاده بأن إقامة المباريات بدون جمهور من جديد تمثل لناديه "عبئا عاطفيا واقتصاديا، وكل مباراة على أرضنا بدون جمهور تعني بالنسبة لنا خسارة في الإيرادات بقيمة لا تقل عن 3.5 ملايين يورو، وهذا يؤثر علينا بشدة".

وأضاف هاينر "ووفقا لمعلوماتنا حتى الآن، كانت هناك في المباريات التي أقيمت في الهواء الطلق -مع أخذ مسافة تباعد وارتداء الكمامة- حالات قليلة للغاية من الإصابات التي يمكن إرجاعها بشكل مباشر إلى الذهاب إلى الملعب".