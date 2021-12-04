اقتنص ريال بيتيس فوزا مثيرا من ملعب مضيفه برشلونة 1-0، اليوم السبت، في الجولة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستعاد فريق إشبيلية المركز الثاني بفضل فوزه على ضيفه فياريال 1-0.

وعلى ملعب كامب نو، نجح خوان ميجيل خمينيز لوبيز (خوانمي) نجم بيتيس في حسم النتيجة لصالح فريقه بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 79، ليكبد الفريق الكتالوني الهزيمة الأولى تحت قيادة مدربه الجديد تشافي هيرنانديز، منذ توليه تدريب الفريق قبل 3 أسابيع.

انتصار غائب لبيتيس على برشلونة

وهذا أول انتصار لريال بيتيس على برشلونة منذ أكثر من 3 أعوام ليتقدم للمركز الثالث برصيد 30 نقطة متأخرا بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد المتصدر الذي سيلعب في وقت لاحق اليوم على أرض ريال سوسيداد فيما يحتل برشلونة المركز السابع برصيد 23 نقطة.

ومع استعداد برشلونة لخوض مباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل خارج أرضه أمام بايرن ميونخ، أراح تشافي ثلاثة من أبرز لاعبيه هم جيرار بيكيه وفرينكي دي يونغ وعثمان ديمبلي، لكن هذا القرار جاء بنتائج عكسية.

وكانت هجمات بيتيس المرتدة خطيرة ونجح خوانمي، الذي ألغى له الحكم هدفا في وقت سابق بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل، في هز شباك الحارس مارك-أندريه تير شتيغن بعد تمريرة جيدة من سيرجيو كنالس.

وعلى ملعب رامون سانشيز بيزخوان يدين إشبيلية بالفضل في هذا الفوز للأرجنتيني لوكاس أوكامبوس الذي أحرز هدف الحسم في الدقيقة الـ16.

الفوز رفع رصيد إشبيلية إلى 31 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد فياريال عند 16 نقطة في المركز الـ12.