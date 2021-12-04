تأهل المنتخب الجزائري إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم بعد فوزه 2-0 على نظيره اللبناني ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، في مباراة استكملها الفريقان بـ10 لاعبين اليوم السبت.

ورفعت الجزائر رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بفارق 3 نقاط عن مصر التي تلتقي في وقت لاحق اليوم مع السودان، فيما ودّع لبنان البطولة بعد خسارته الثانية على التوالي.

وأكمل المنتخب الجزائري المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد حسام الدين مريزق في الدقيقة 78 لحصوله على الإنذار الثاني، وبعدها بـ5 دقائق لعب لبنان بـ10 لاعبين بعد طرد قاسم زين لحصوله على الإنذار الثاني أيضا.

وسجل القائد ياسين براهيمي هدف الجزائر الأول في الدقيقة 69 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد تعرض يوسف بلايلي للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وعزز الطيب مزياني النتيجة بتسديدة أرضية من وضع انفراد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وشهدت المباراة استبسالا دفاعيا من المنتخب اللبناني، وعدة فرص ضائعة من الهجوم الجزائري.