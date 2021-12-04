الجزائر تفوز على لبنان وتتأهل لربع نهائي مونديال العرب
4/12/2021-|آخر تحديث: 4/12/202107:21 PM (مكة المكرمة)
تأهل المنتخب الجزائري إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم بعد فوزه 2-0 على نظيره اللبناني ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، في مباراة استكملها الفريقان بـ10 لاعبين اليوم السبت.
ورفعت الجزائر رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بفارق 3 نقاط عن مصر التي تلتقي في وقت لاحق اليوم مع السودان، فيما ودّع لبنان البطولة بعد خسارته الثانية على التوالي.
وأكمل المنتخب الجزائري المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد حسام الدين مريزق في الدقيقة 78 لحصوله على الإنذار الثاني، وبعدها بـ5 دقائق لعب لبنان بـ10 لاعبين بعد طرد قاسم زين لحصوله على الإنذار الثاني أيضا.
الحكم يشهر البطاقة الحمراء لحسام مريزيغ 🟥🇩🇿#كأس_العرب | #مونديال_العرب #FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/JPhXwZ7xf3
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021
وسجل القائد ياسين براهيمي هدف الجزائر الأول في الدقيقة 69 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد تعرض يوسف بلايلي للعرقلة داخل منطقة الجزاء.
ياسين إبراهيمي يمنح "محاربي الصحراء" التقدّم من علامة الجزاء 🇩🇿#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/WraD9oa1yu
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021
وعزز الطيب مزياني النتيجة بتسديدة أرضية من وضع انفراد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في الشباك اللبنانية #كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/WeBKak2kyd
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021
وشهدت المباراة استبسالا دفاعيا من المنتخب اللبناني، وعدة فرص ضائعة من الهجوم الجزائري.
الحارس اللبناني يتألق بصد كرة مهاجم الجزائر بغداد بونجاح#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/zFgjwgVi73
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2021
المصدر : رويترز