ميلان وإنتر يتقدمان إلى قمة الدوري الإيطالي بفوزين على ساليرنيتانا وروما

تصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتا، كما تقدم إنتر ميلان حامل اللقب مؤقتا للمركز الثاني بعد فوزين لهما في الجولة 16 من الكالتشيو.

وفاز ميلان على ضيفه ساليرنيتانا 2-صفر، في حين حسم إنتر ميلان إحدى قمم المسابقة بفوزه على مضيفه روما 3-صفر.

وعلى ملعب سان سيرو، حسم ميلان الفوز منذ الشوط الأول، حيث تقدم الإيفواري فرانك كيسي بهدف في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس الهدف الثاني في الدقيقة 18.

الفوز رفع رصيد ميلان في الصدارة إلى 38 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، وظل ساليرنيتانا في المركز الأخير بـ8 نقاط.

إنتر ميلان يهزم روما

وعلى ملعب الأولمبيكو، حسم إنتر ميلان فوزه على روما منذ الشوط الأول الذي سجل خلاله أهدافه الثلاثة.

وافتتح التركي هاكن تشالهان أوغلو أهداف إنتر ميلان في الدقيقة 15، ثم أضاف البوسني إدين دجيكو الهدف الثاني في الدقيقة 24، وتكفل الهولندي دينزل دومفريس بالهدف الثالث في الدقيقة 39.

الفوز رفع رصيد إنتر ميلان إلى 37 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد روما عند 25 نقطة في المركز الخامس.