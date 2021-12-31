لاعب مانشستر سيتي يتعرض لاعتداء دام وسرقة مجوهرات تحت تهديد السلاح

استمرارا لمسلسل السطو على منازل نجوم كرة القدم في إنجلترا، أعلن جواو كانسيلو الظهير البرتغالي لفريق مانشستر سيتي عن تعرضه لجرح قطعي في الوجه بعد تعرض منزله لسطو مسلح مساء أمس الخميس، في مدينة مانشستر.

ونشر كانسيلو صورة عبر حسابه على إنستغرام، أظهرت تعرضه لإصابات خفيفة في الوجه، حيث تبين أنها نتيجة إبداء مقاومة من اللاعب.

وعلق عليها قائلًا "للأسف، تعرضت اليوم لهجوم من قبل 4 جبناء، أصابوني وحاولوا إصابة عائلتي، وهذا ما حدث عندما حاولت المقاومة".

وأضاف "لقد سرقوا كل مجوهراتي ورحلوا تاركين وجهي بهذا الشكل، لا أعرف كيف يوجد ناس بكل هذه الخسة، أهم شيء بالنسبة لي هو عائلتي، ولحسن الحظ هم جميعًا بخير، وبعد العديد من العقبات في حياتي هذه إحداها".

جواو وعائلته لديهم كل الدعم من قبل النادي، وهو يساعد الشرطة في تحقيقاتهم في هذه المسألة الخطيرة للغاية. (2/2) — مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 31, 2021

من جانبه، قال حساب النادي في تغريدة عبر تويتر "نشعر جميعا بالصدمة والفزع بعد أن تعرض كانسيلو وعائلته لعملية سطو على منزلهم مساء أمس نتج عنه كذلك تعرض اللاعب للاعتداء".

وأضافت التغريدة أن كانسيلو وعائلته لديهم كل الدعم من قبل النادي "وهو يساعد الشرطة في تحقيقاتهم بهذه المسألة الخطيرة للغاية".