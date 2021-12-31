أحدث إعلان لاعب نادي برشلونة عبد الصمد الزلزولي اختياره تمثيل المنتخب الإسباني على حساب منتخب بلاده المغرب زلزالا في أوساط كرة القدم المغربية، خاصة أن اللاعب كشف عن تلقيه جواز سفر إسباني، وذلك سيمهد له تمثيل منتخب "لاروخا" في المستقبل.

وذكرت صحيفة (المنتخب) المغربية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم تلقى رسالة من اللاعب أكد فيها عدم انضمامه لمعسكر "أسود الأطلس" في الكأس الأفريقية للأمم بالكاميرون، وأنه قرر من الآن فصاعدا اللعب للمنتخب الإسباني بعد حصوله يوم الأربعاء الماضي على الجنسية الإسبانية وعلى جواز سفر إسباني.

كما كشفت الصحيفة أن الزلزولي، البالغ من العمر 20 عاما، "يرفض حمل قميص المنتخب المغربي في المستقبل، بعد أن حمله في الفئة العمرية لأقل من 20 عاما".

وكان خليلودجيتش، مدرب المنتخب المغربي، قد وجه الدعوة أول مرة إلى الزلزولي ضمن لائحة من 28 لاعبا للمشاركة في نهائيات الكأس الأفريقية للأمم المقبلة، غير أن المستويات المتميزة التي يقدمها اللاعب مع ناديه برشلونة شجعت الاتحاد الإسباني لكرة القدم على الاستفادة من موهبته لفائدة "لاروخا" عبر منحه الجنسية وجواز السفر الذي يمكنه من مرافقة بقية لاعبي المدرب لويس إنريكي في المستقبل.