توخيل يردّ على تمرد لوكاكو على تشلسي وحنينه للعودة إلى إنتر ميلان

قال توماس توخيل مدرب فريق تشلسي الإنجليزي -اليوم الجمعة- إن التصريحات التي أدلى بها مهاجم فريقه روميلو لوكاكو وقال فيها إنه غير راض عن الأوضاع في النادي اللندني، "غير مناسبة" وسيكون لها تأثير سلبي.

وقال لوكاكو لشبكة سكاي التلفزيونية في إيطاليا إنه غير سعيد في النادي تحت قيادة المدرب الألماني توخيل، وعبّر عن أمله في العودة إلى ناديه السابق إنتر ميلان مستقبلا.

وقال توخيل للصحفيين قبل لقاء فريقه مع ليفربول الأحد المقبل بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بالطبع نحن لا تعجبنا هذه التصريحات لأنها ستجلب لغطا غير مرغوب فيه وهي غير مناسبة، لكن لا نود أن نعطيها أكثر من حجمها".

وأضاف توخيل "يمكننا النظر في الأمر وفهم ما يجري لأن ذلك لا يعكس العمل اليومي والتصرفات والمواقف التي تصدر عن روميلو هنا، ويمكن بحث أي أمور خلف الكواليس إذا كان ذلك ضروريا".

وغادر لوكاكو إنتر ميلان في أغسطس/آب الماضي، وعاد إلى تشلسي لفترة ثانية في صفقة قياسية للنادي بلغت قيمتها 97.5 مليون جنيه إسترليني (131.46 مليون دولار).

وتطرّق توخيل أيضا إلى حالة المدافع بن تشيلويل الذي خضع لجراحة هذا الأسبوع بعد تعرضه لإصابة في أربطة الركبة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وإلى المدافع ريس وليامز أيضا الذي أصيب خلال منتصف الأسبوع الحالي في مباراة فريقه مع برايتون آند هوف ألبيون.

وقال توخيل "بالطبع (تشيلويل) خضع لجراحة وأفضل التمنيات له. ونأمل أن يعود للفريق في أقرب وقت ممكن. لكن للأسف فإن موسمه ربما انتهى".

وأضاف المدرب الألماني "ريس أصيب في عضلات الفخذ الخلفية.. وسنعرف المزيد من التفاصيل مع ظهور بعض نتائج الفحوص اليوم".

وسيلتقي تشلسي صاحب المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي حامل اللقب، مع ضيفه ليفربول الذي يحتل المركز الثالث، الأحد المقبل. ويتخلف ليفربول بنقطة‭ ‬واحدة عن تشلسي.