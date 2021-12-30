وجهته المستقبلية سان جيرمان.. كُسرت الجرة بين برشلونة وديمبيلي

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا -اليوم الخميس- عن أن الفرنسي عثمان ديمبيلي مهاجم نادي برشلونة، يجري مفاوضات بشأن الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وكتبت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية -المطلعة على الأمور في البرسا- أن المحادثات بين ديمبيلي وسان جيرمان بدأت بعد تعثر المفاوضات بين برشلونة والدولي الفرنسي (24 عاما) حول تمديد عقده لما بعد نهاية صيف 2022.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن ديمبيلي قاب قوسين من عدم تجديد عقده مع البرسا، لأن الأخير غير قادر على منح اللاعب الراتب الذي طلبه وكيل أعماله، وعثمان مصر على الراتب لتمديد عقده والبقاء في "الكامب نو".

وقالت الصحيفة إن من الممكن أن ينتقل ديمبيلي إلى صفوف نادي العاصمة الفرنسية الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر.

وأفادت صحيفة "إيه إس" ومحطة "كادينا سير" الإسبانيتان -اليوم الخميس- بأن برشلونة حاليا بصدد تعزيز خط هجومه بضم الإسباني الدولي ألفارو موراتا (29 عاما) الذي لا يشعر بارتياح في يوفنتوس، ورجحت الصحيفة والمحطة أن يكون مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز أقنع موراتا بالانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي.

وأضافت الصحيفة والمحطة الإذاعية أنه لا يزال يتعين على الناديين التوصل إلى اتفاق من أجل انتقال موراتا.