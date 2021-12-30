في البريميرليغ.. مانشستر سيتي يحلق بالصدارة وتشلسي يتعثر

اختتم مانشستر سيتي، مبارياته في عام 2021 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على أفضل وجه، بعدما فاز في مباراته العاشرة على التوالي في المسابقة هذا الموسم، عقب تغلبه بهدف نظيف على مضيفه برينتفورد، في المرحلة الـ20

للبطولة.

وواصل "السيتيزنز" التحليق في صدارة البطولة، التي توج بها في الموسم الماضي، بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة، ليُحكم قبضته على الصدارة مستفيدا من تعثر منافسيه تشلسي وليفربول في تلك الجولة.

وابتعد سيتي بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه تشلسي، الذي تعادل 1-1 مع ضيفه برايتون، فيما يتفوق بفارق 9 نقاط على

ليفربول، صاحب المركز الثالث، الذي خسر بهدف نظيف أمام مضيفه ليستر سيتي أول أمس الثلاثاء بنفس الجولة، علما بأن الفريق الأحمر ما زال يمتلك لقاءً مؤجلا مع ليدز يونايتد.

في المقابل، تجمد رصيد برينتفورد، الوافد الجديد للبطولة، عند 20 نقطة، ليظل في المركز الـ14.

وسجل الإنجليزي فيل فودن، هدف "الفريق السماوي" الوحيد (16)، ليقود فريقه لاجتياز إحدى العقبات المهمة في رحلته نحو التتويج باللقب المرموق للمرة الثامنة في تاريخه والرابعة في المواسم الخمسة الأخيرة.

ومنذ خسارته صفر – 2 أمام ضيفه كريستال بالاس في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضمن المرحلة العاشرة للبطولة، لم يعرف مانشستر سيتي سوى طعم الفوز في المسابقة، حيث تخطى جميع منافسيه في لقاءاته العشرة الأخيرة، التي شهدت تسجيله 31 هدفا، فيما سكنت شباكه 6 أهداف.

وفي "ستامفورد بريدج"، فرط تشلسي في تحقيق فوز كان في متناوله، بعدما سقط في فخ التعادل في الدقائق الأخيرة أمام ضيفه برايتون 1-1.

وواصل "البلوز" مسلسل إهدار النقاط في الدوري الإنجليزي، بعدما تعادل للمرة الثالثة في آخر 4 مباريات خاضها في بطولة الدوري.

ورفع تشلسي رصيده إلى 42 نقطة لينفرد بالمركز الثاني متفوقا بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول صاحب المركز الثالث والذي خاض 19 مباراة فيما خاض الفريق اللندني 20 مباراة.

وتقدم تشلسي عن طريق روميلو لوكاكو (28)، غير أن داني ويلبك مهاجم برايتون سجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.