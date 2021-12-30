كرة قدم

شاهد.. طريقة يابانية تُدرس لتنفيذ الركلات الحرة

طريقة خرافية للعب الركلة الحرة (مواقع التواصل)
مقطع فيديو من "المسرحية" حصل على أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة وتلقى الكثير من التفاعل على وسائل التواصل (مواقع التواصل)
29/12/2021

انتشر فيديو لفريق كرة قدم ياباني في مدرسة ثانوية بعد أن ابتكر طريقة عبقرية لتنفيذ الركلات الحرة.

وواجهت ثانوية "تاكاغاوا غاكون"، ثانوية "سيريو" في بطولة "اليابان للمدارس الثانوية" وفازت الأولى 4-2.

وكان أحد أهداف فريق ثانوية "تاكاغاوا" من ركلة ثابتة خرافية.

وبحسب الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الأمر بسيطًا جدًّا ولكنه كان في الواقع يحتاج لتدريب وجهد لتُختتم هذه الركلة في النهاية بشباك الخصم.

والطريق تُختصر بأن يقف لاعبان قرب الكرة، يقفز باقي المهاجمين في دائرة بينما يمسكون بأيديهم لبضع ثوان.

ثم يندفعون جميعًا إلى الأمام ويتخذون مراكز مختلفة داخل منطقة الجزاء.

وارتبك مدافعو "سيريو" بشكل كبير وكان بعضهم يتفرجون على "مسرحية" فريق "تاكاغاوا" والتي انتهت نهاية سعيدة.

وحصل مقطع فيديو من "المسرحية" على أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة وتلقى الكثير من التفاعل على وسائل التواصل.

ويبدو أن كرة القدم في المدرسة الثانوية اليابانية هي المكان المناسب للركلات الحرة غير التقليدية.

وأصبح فريق "شرق فوكوكا" حديث المدينة قبل بضع سنوات بعد تقديم "الجدار الراقص" خلال تنفيذ ركلة حرة.

وللتصدي لجدار الخصم، وضعوا أحدهم أمامه، ثم شبك 3 لاعبين أيديهم وبدؤوا بالـ"رقص" لكي يحجبوا الرؤية عن مدافعي وحارس الخصم.

وبعد 3 خطوات متزامنة، سدد منفذ الركلة الحرة الكرة واستقرت في الشباك.

وكان لاعبو فريق "بوخوم" اصطفوا خلف بعضهم في منطقة الجزاء، الأمر الذي سمح لأحدهم بأن يتخلص من الرقابة وتصله الكرة ويسجل هدفا.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي