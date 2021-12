شاهد.. طريقة يابانية تُدرس لتنفيذ الركلات الحرة

انتشر فيديو لفريق كرة قدم ياباني في مدرسة ثانوية بعد أن ابتكر طريقة عبقرية لتنفيذ الركلات الحرة.

وواجهت ثانوية "تاكاغاوا غاكون"، ثانوية "سيريو" في بطولة "اليابان للمدارس الثانوية" وفازت الأولى 4-2.

وكان أحد أهداف فريق ثانوية "تاكاغاوا" من ركلة ثابتة خرافية.

وبحسب الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الأمر بسيطًا جدًّا ولكنه كان في الواقع يحتاج لتدريب وجهد لتُختتم هذه الركلة في النهاية بشباك الخصم.

In the history of unorthodox free-kick routines, Ring-a-Ring o Roses is a new one. Bravo, Takagawa Gakuen High School. pic.twitter.com/sQPkqYtPAC

— Dave Phillips (@lovefutebol) December 29, 2021