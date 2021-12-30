شاهد.. طريقة يابانية تُدرس لتنفيذ الركلات الحرة

انتشر فيديو لفريق كرة قدم ياباني في مدرسة ثانوية بعد أن ابتكر طريقة عبقرية لتنفيذ الركلات الحرة.

وواجهت ثانوية "تاكاغاوا غاكون"، ثانوية "سيريو" في بطولة "اليابان للمدارس الثانوية" وفازت الأولى 4-2.

وكان أحد أهداف فريق ثانوية "تاكاغاوا" من ركلة ثابتة خرافية.

وبحسب الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الأمر بسيطًا جدًّا ولكنه كان في الواقع يحتاج لتدريب وجهد لتُختتم هذه الركلة في النهاية بشباك الخصم.

In the history of unorthodox free-kick routines, Ring-a-Ring o Roses is a new one. Bravo, Takagawa Gakuen High School. pic.twitter.com/sQPkqYtPAC — Dave Phillips (@lovefutebol) December 29, 2021

والطريق تُختصر بأن يقف لاعبان قرب الكرة، يقفز باقي المهاجمين في دائرة بينما يمسكون بأيديهم لبضع ثوان.

ثم يندفعون جميعًا إلى الأمام ويتخذون مراكز مختلفة داخل منطقة الجزاء.

وارتبك مدافعو "سيريو" بشكل كبير وكان بعضهم يتفرجون على "مسرحية" فريق "تاكاغاوا" والتي انتهت نهاية سعيدة.

وحصل مقطع فيديو من "المسرحية" على أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة وتلقى الكثير من التفاعل على وسائل التواصل.

ويبدو أن كرة القدم في المدرسة الثانوية اليابانية هي المكان المناسب للركلات الحرة غير التقليدية.

وأصبح فريق "شرق فوكوكا" حديث المدينة قبل بضع سنوات بعد تقديم "الجدار الراقص" خلال تنفيذ ركلة حرة.

وللتصدي لجدار الخصم، وضعوا أحدهم أمامه، ثم شبك 3 لاعبين أيديهم وبدؤوا بالـ"رقص" لكي يحجبوا الرؤية عن مدافعي وحارس الخصم.

وبعد 3 خطوات متزامنة، سدد منفذ الركلة الحرة الكرة واستقرت في الشباك.

وكان لاعبو فريق "بوخوم" اصطفوا خلف بعضهم في منطقة الجزاء، الأمر الذي سمح لأحدهم بأن يتخلص من الرقابة وتصله الكرة ويسجل هدفا.