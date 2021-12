تمثال بـ162 دولارا في الهند.. هل هذا رونالدو؟

قررت إحدى الولايات في الهند أن تبني تمثالا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بهدف "إلهام الشباب وتحفيزهم" على لعب كرة القدم، ولكن النتيجة كانت كارثية.

وكشفت ولاية غوا (غربي الهند) عن تمثال لرونالدو يزن نحو 410 كيلوغرامات بتكلفة قدرها نحو 162 دولارا، لكنه لا يمت لنجم مانشستر يونايتد بصلة.

وقال مايكل لوبو أحد وزراء حكومة الولاية -التي كانت مستعمرة للبرتغال قبل ضمها للهند قبل نحو 60 عاما- إن الهدف من التمثال هو "إلهام الشباب وتحفيزهم على ممارسة الرياضة واتباع أحلامهم، والارتقاء بكرة القدم إلى مستوى آخر".

وتابع لوبو "هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها تمثال رونالدو في الهند، التقاط صور سيلفي مع التمثال والنظر إليه يعطيان مصدر إلهام للعب".

وأضاف أن "التمثال للإلهام فقط. نريد بنية تحتية جيدة من الحكومة، نحتاج إلى مدربين يمكنهم تدريب أولادنا وفتياتنا. يجب على الحكومة أن تعين مدربين من اللاعبين السابقين الذين لعبوا مع غوا وجعلوا الهند فخورة. بهذه الطريقة فقط، يمكننا المضي قدمًا في مجال الرياضة. فرغم أننا دولة كبيرة، فإننا متأخرون عن العديد من الدول فيما يتعلق بكرة القدم".

وأوضح الوزير أن هناك بعض الأشخاص الذين يعارضون نصب التمثال وهم من لا يريدون رؤيته. وأضاف أن البلد يمضي قدما في الرياضة.

وختم بقوله "هناك أشخاص عارضوا نصب التمثال، وأعتقد أنهم كارهون لكرة القدم؛ كرة القدم لعبة يتساوى فيها الجميع، بغض النظر عن الطبقة أو اللون أو الدين".

وكلف التمثال نحو 12 ألف روبية، وصنع منذ 3 سنوات ولكن تأخرت إقامته بسبب جائحة كوفيد-19.

For the love of football and at the request of our youth we put up Cristiano Ronaldo's statue in the park to inspire our youngsters to take football to greater heights. It was an honour to inaugurate the beautification of open space, landscaping, garden with foundation & walkway. pic.twitter.com/VU5uvlSlMT

— Michael Lobo (@MichaelLobo76) December 28, 2021