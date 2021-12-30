برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو أكثر الفرق تضررا.. كورونا يتفشى في الليغا بسرعة فائقة

أكثر من 15 إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في صفوف عمالقة الدوري الإسباني لكرة القدم وهم برشلونة وريال مدري وأتلتيكو مدريد.

ويعد برشلونة أكثر فريق تفشى فيه المرض إذ لديه قائمة تضم 10 لاعبين، وآخر الوافدين إلى القائمة اليوم 3 لاعبين هم المغربي عبد الصمد الزلزولي والبرازيلي فيليب كوتينيو والأميركي سيرجينيو ديست.

وأشار برشلونة إلى أن الثلاثي في حالة صحية جيدة لكنهم يخضعون للعزل الطبي في المنزل.

وكان برشلونة أكد مساء الأربعاء أن اختبارات فيروس كورونا التي خضع لها الثنائي الفرنسي عثمان ديمبلي وصامويل أومتيتي، بالإضافة للاعب الصاعد جافي، جاءت نتائجها إيجابية.

وفي الأسبوع الماضي، تم الكشف عن إصابة رباعي برشلونة، كليمنت لينجليه وجوردي ألبا وداني ألفيش وأليخاندرو بالدي، بالفيروس.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني حاليا برصيد 28 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، كما يبتعد بفارق 18 نقطة خلف غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر.

ولم تكن حالة "الملكي" أفضل من البرسا، إذ أعلن عن إصابة 4 لاعبين من فريقه بالفيروس وهم حارسه البلجيكي تيبو كورتوا، والأورغوياني فيدي فالفيردي، والفرنسي إداوردو كامافينغا، والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

بدوره، أعلن أتلتيكو مدريد إصابة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني و4 لاعبين بكورونا.

وأوضح أتلتيكو في بيان عبر موقعه الرسمي أن الإسباني كوكي والفرنسي أنطوان جريزمان والبرتغالي جواو فيليكس والمكسيكي هيكتور هيريرا أصيبوا بالعدوى بجانب سيميوني.

وأوضح أتلتيكو أن سيميوني ورباعي الفريق لا يعانون من أي أعراض ويخضعون حاليا للعزل الصحي في منازلهم في امتثال صارم لإرشادات السلطات الصحية.

وتستأنف الليغا نشاطها بعد انتهاء العطلة الشتوية، إذ يواجه الأحد المقبل ريال مدريد ضيفه خيتافي وبرشلونة مضيفه ريال مايوركا وأتلتيكو مدريد ضيف رايو فاييكانو.