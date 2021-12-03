أنقذ نظام حكم الفيديو المساعد (فار) قطر حين أكد صحة هدف عكسي في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع لتفوز بصعوبة 2-1 على عُمان، اليوم الجمعة، وتصبح أول المتأهلين للدور ربع النهائي ببطولة مونديال العرب لكرة القدم المقامة على أرضها.

وبدا أن عُمان ستنتزع نقطة من أبطال آسيا في ملعب المدينة التعليمية، الذي سيستضيف مباريات بكأس العالم 2022، حين عادَل خالد الهاجري في الدقيقة 74 تقدم أكرم عفيف في الشوط الأول من ركلة جزاء.

ولكن في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع أخفق مدافع عُمان فهمي دوربين في ارتقاء مع لاعب قطر المعز علي وسدد الكرة برأسه خطأ تجاه مرماه وتخطت الكرة خط المرمى.

وأشار الحكم في البداية إلى استمرار اللعب لكن حكم الفيديو أكد صحة الهدف بعد مراجعة اللقطة في نهاية مثيرة للوقت المحتسب بدل الضائع.

هل كان هدف فوز قطر صحيحا؟

وينص قانون كرة القدم على أن الكرة يجب أن تجتاز بكامل استدارتها خط المرمى بين القائمين وتحت العارضة حتى تحتسب هدفا، وتظهر اللقطة العلوية في الإعادات التلفزيونية أنها عبرت بالفعل الخط داخل المرمى لكن بشكل سريع خاطف جعل الحكم ينتظر الفار لحسمها.

اللقطة العلوية التي تظهر الكرة وقد تخطت خط المرمى على الأرض خلف الحارس (الجزيرة)

كما ينص القانون على أن الحكم يجوز له العودة في قراره طالما لم يستأنف اللعب بعد، حيث كانت الكرة بعد الهدف يتم تمريرها بين اللاعبين حتى أكد حكام الفيديو للحكم صحة الهدف واحتسبه الحكم.

ورفعت قطر رصيدها إلى 6 نقاط من مباراتين مقابل نقطتين للعراق ونقطة لعُمان والبحرين.

منح عفيف مهاجم السد التقدم لقطر، التي هزمت البحرين 1-صفر في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الأولى، من علامة الجزاء في الدقيقة 32.

وافتقد فريق المدرب الإسباني فيلكس سانشيز الفاعلية لتوسيع الفارق بينما انتزعت عمان التعادل بضربة رأس البديل الهاجري قبل 16 دقيقة على النهاية.

واحتاجت قطر إلى هدف عكسي متأخر لتحقق الفوز الثاني على التوالي حين أخفق دوربين خلال ارتقاء مع المهاجم المعز علي.