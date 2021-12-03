قطر أول المتأهلين لربع نهائي كأس العرب بفوز مثير على عمان
3/12/2021-|آخر تحديث: 4/12/202109:47 AM (مكة المكرمة)
أنقذ نظام حكم الفيديو المساعد (فار) قطر حين أكد صحة هدف عكسي في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع لتفوز بصعوبة 2-1 على عُمان، اليوم الجمعة، وتصبح أول المتأهلين للدور ربع النهائي ببطولة مونديال العرب لكرة القدم المقامة على أرضها.
وبدا أن عُمان ستنتزع نقطة من أبطال آسيا في ملعب المدينة التعليمية، الذي سيستضيف مباريات بكأس العالم 2022، حين عادَل خالد الهاجري في الدقيقة 74 تقدم أكرم عفيف في الشوط الأول من ركلة جزاء.
⚽️🥅أكرم عفيف يمنح المنتخب القطري التقدّم من علامة الجزاء#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #arabcup2021 pic.twitter.com/RPbTviF3mg
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2021
⚽️🥅عمان تدرك التعادل بواسطة خالد الهاجري#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #arabcup2021 pic.twitter.com/iZf6GUT7AM
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2021
ولكن في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع أخفق مدافع عُمان فهمي دوربين في ارتقاء مع لاعب قطر المعز علي وسدد الكرة برأسه خطأ تجاه مرماه وتخطت الكرة خط المرمى.
وأشار الحكم في البداية إلى استمرار اللعب لكن حكم الفيديو أكد صحة الهدف بعد مراجعة اللقطة في نهاية مثيرة للوقت المحتسب بدل الضائع.
⚽️🥅 المنتخب القطري يدوّن هدفاً ثميناً في الوقت القاتل ويتأهل الى ربع نهائي كأس العرب#كأس_العرب | #مونديال_العرب#FIFArabCup | #arabcup2021 pic.twitter.com/BK3kh63Xpa
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2021
هل كان هدف فوز قطر صحيحا؟
وينص قانون كرة القدم على أن الكرة يجب أن تجتاز بكامل استدارتها خط المرمى بين القائمين وتحت العارضة حتى تحتسب هدفا، وتظهر اللقطة العلوية في الإعادات التلفزيونية أنها عبرت بالفعل الخط داخل المرمى لكن بشكل سريع خاطف جعل الحكم ينتظر الفار لحسمها.
كما ينص القانون على أن الحكم يجوز له العودة في قراره طالما لم يستأنف اللعب بعد، حيث كانت الكرة بعد الهدف يتم تمريرها بين اللاعبين حتى أكد حكام الفيديو للحكم صحة الهدف واحتسبه الحكم.
ورفعت قطر رصيدها إلى 6 نقاط من مباراتين مقابل نقطتين للعراق ونقطة لعُمان والبحرين.
منح عفيف مهاجم السد التقدم لقطر، التي هزمت البحرين 1-صفر في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الأولى، من علامة الجزاء في الدقيقة 32.
وافتقد فريق المدرب الإسباني فيلكس سانشيز الفاعلية لتوسيع الفارق بينما انتزعت عمان التعادل بضربة رأس البديل الهاجري قبل 16 دقيقة على النهاية.
واحتاجت قطر إلى هدف عكسي متأخر لتحقق الفوز الثاني على التوالي حين أخفق دوربين خلال ارتقاء مع المهاجم المعز علي.
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حكم دولي سابق
المصدر : الجزيرة + رويترز