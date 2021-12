تجاوز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حاجز 800 هدف في مسيرته مع الأندية ومنتخب بلاده عندما أحرز هدفين، ليقود مانشستر يونايتد للفوز 3-2 على أرسنال في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس.

وأصبح رونالدو أول لاعب يصل لهذا العدد القياسي من الأهداف في المباريات الرسمية على مستوى الأندية والمنتخبات في تاريخ كرة القدم.

The first man in football history to score 800 competitive goals for club and country.

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. 🇵🇹 pic.twitter.com/Gdw4Smiyqb

— Squawka Football (@Squawka) December 2, 2021