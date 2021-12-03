تجاوز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حاجز 800 هدف في مسيرته مع الأندية ومنتخب بلاده عندما أحرز هدفين، ليقود مانشستر يونايتد للفوز 3-2 على أرسنال في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس.

وأصبح رونالدو أول لاعب يصل لهذا العدد القياسي من الأهداف في المباريات الرسمية على مستوى الأندية والمنتخبات في تاريخ كرة القدم.

The first man in football history to score 800 competitive goals for club and country. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. 🇵🇹 pic.twitter.com/Gdw4Smiyqb — Squawka Football (@Squawka) December 2, 2021

رونالدو ينقذ مانشستر يونايتد

وتقدم أرسنال بطريقة غريبة في الدقيقة 13 عندما سقط ديفيد دي خيا حارس يونايتد في ركلة ركنية بعد تدخل من زميله فريد، لتذهب الكرة إلى إميل سميث رو الذي وضعها في المرمى بسهولة.

ولم يطلق الحكم مارتن أتكينسون صفارته قبل دخول الكرة في المرمى واحتسب الهدف لعدم وجود خطأ.

وأدرك يونايتد التعادل قبل دقيقة من الاستراحة بتسديدة من مدى قريب من برونو فرنانديز، ثم تقدم في الدقيقة 52 عبر رونالدو بعد تمريرة عرضية منخفضة من ماركوس راشفورد، ليصل إلى الهدف 800.

ورد أرسنال على الفور بإدراك التعادل بهدف مارتن أوديغارد، لكن رونالدو حسم الفوز من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد مراجعة اللعبة في شاشة خارج الملعب عقب تدخل من أوديغارد على فريد.

Cristiano Ronaldo's 2nd goal from Spectators angle 🔥 pic.twitter.com/f5NGmQDcS3 — CR7 Dot Com (@cr7dotcom) December 2, 2021

وبدأت المباراة برفع جماهير يونايتد لافتات لشكر المدرب السابق أولي غونار سولشاير الذي أقيل الشهر الماضي.

وشاهد المدرب المؤقت الجديد رالف رانغنيك المباراة من المدرجات، قبل تسلمه مهمة قيادة الفريق في المباراة القادمة.