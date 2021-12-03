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كرة قدم

رونالدو يدخل التاريخ بثنائية في فوز مانشستر يونايتد المثير على أرسنال

Premier League - Manchester United v Arsenal
رونالدو (يمين) يحتفل مع زميليه بعد تسجيله الهدف الثاني لمانشستر يونايتد (رويترز)
2/12/2021-|آخر تحديث: 3/12/202102:03 AM (مكة المكرمة)

تجاوز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حاجز 800 هدف في مسيرته مع الأندية ومنتخب بلاده عندما أحرز هدفين، ليقود مانشستر يونايتد للفوز 3-2 على أرسنال في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس.

وأصبح رونالدو أول لاعب يصل لهذا العدد القياسي من الأهداف في المباريات الرسمية على مستوى الأندية والمنتخبات في تاريخ كرة القدم.

رونالدو ينقذ مانشستر يونايتد

وتقدم أرسنال بطريقة غريبة في الدقيقة 13 عندما سقط ديفيد دي خيا حارس يونايتد في ركلة ركنية بعد تدخل من زميله فريد، لتذهب الكرة إلى إميل سميث رو الذي وضعها في المرمى بسهولة.

ولم يطلق الحكم مارتن أتكينسون صفارته قبل دخول الكرة في المرمى واحتسب الهدف لعدم وجود خطأ.

وأدرك يونايتد التعادل قبل دقيقة من الاستراحة بتسديدة من مدى قريب من برونو فرنانديز، ثم تقدم في الدقيقة 52 عبر رونالدو بعد تمريرة عرضية منخفضة من ماركوس راشفورد، ليصل إلى الهدف 800.

ورد أرسنال على الفور بإدراك التعادل بهدف مارتن أوديغارد، لكن رونالدو حسم الفوز من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد مراجعة اللعبة في شاشة خارج الملعب عقب تدخل من أوديغارد على فريد.

وبدأت المباراة برفع جماهير يونايتد لافتات لشكر المدرب السابق أولي غونار سولشاير الذي أقيل الشهر الماضي.

وشاهد المدرب المؤقت الجديد رالف رانغنيك المباراة من المدرجات، قبل تسلمه مهمة قيادة الفريق في المباراة القادمة.

المصدر : رويترز
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