أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA)، استخدامه تقنيات تكنولوجية جديدة في كرة القدم، لتحليل أداء اللاعبين في مونديال العرب 2021، المقام حاليا في قطر، قبل استخدامها في كأس العالم 2022.

وقال فيفا، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة: "يقوم فريق من الخبراء بتحليل كل لاعب في كل ثانية من كل مباراة في كأس العرب، وهي سابقة رائدة تؤدي إلى مجموعة كبيرة من رؤى الأداء الجديدة بما يتماشى مع رؤية فيفا المتمثلة في زيادة القدرة التنافسية العالمية من خلال التكنولوجيا".

FIFA is bringing performance analytics to a whole new level. Specialists analysing real-time data from #FIFArabCup . The analysis obtains greater detail, new metrics and ground-breaking insight. Similar analytical approach is planned for @FIFAWorldCup

وأضاف "يستخدم المحللون لغة فيفا لكرة القدم الجديدة، والتي مضى على إنشائها أكثر من عامين. وتم إطلاقها يوم الأربعاء، وهي توفر موردًا مفتوحًا للمدربين واللاعبين في جميع أنحاء العالم، حيث تعمل على مواءمة الخبرة الفنية وتطوير جميع مستويات اللعبة".

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، أنه سيتم استخدام هذه الأفكار أيضًا في كأس العالم 2022 في قطر، لفهم الاتجاهات في قمة اللعبة بشكل أفضل.

وتابع فيفا حول آلية عمل التقنية الجديدة: "في كل مباراة في كأس العرب، يتم تعيين عضو واحد من فريق المحللين، للاعب واحد في الملعب لمراقبة وتتبع وترميز أدائه الفردي، ويتضمن ذلك ملاحظة حركة اللاعب، مع الكرة ومن دونها، وعدد المرات التي يخترق فيها خطوط الدفاع، ومقدار الضغط الذي يمارسه على كرات الخصم".

Semi-automated offside technology explained ahead of FIFA Arab Cup. Pierluigi Collina and Johannes Holzmüller explain the advancement of the tests to date. This technology will be tested at the FIFA Arab Cup 2021™ #FIFArabCup #FootballTechnology

