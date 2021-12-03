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كرة قدم

الفيفا يطلق ثورة تكنولوجية في تحليل أداء اللاعبين بكأس العالم ويطبقها بمونديال العرب في قطر

Arab Cup - Group A - Oman v Qatar
في كل مباراة بكأس العرب يوجد 22 محللا بعدد اللاعبين (رويترز)
3/12/2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA)، استخدامه تقنيات تكنولوجية جديدة في كرة القدم، لتحليل أداء اللاعبين في مونديال العرب 2021، المقام حاليا في قطر، قبل استخدامها في كأس العالم 2022.

وقال فيفا، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة: "يقوم فريق من الخبراء بتحليل كل لاعب في كل ثانية من كل مباراة في كأس العرب، وهي سابقة رائدة تؤدي إلى مجموعة كبيرة من رؤى الأداء الجديدة بما يتماشى مع رؤية فيفا المتمثلة في زيادة القدرة التنافسية العالمية من خلال التكنولوجيا".

وأضاف "يستخدم المحللون لغة فيفا لكرة القدم الجديدة، والتي مضى على إنشائها أكثر من عامين. وتم إطلاقها يوم الأربعاء، وهي توفر موردًا مفتوحًا للمدربين واللاعبين في جميع أنحاء العالم، حيث تعمل على مواءمة الخبرة الفنية وتطوير جميع مستويات اللعبة".

تكنولوجيا كأس العالم 2022

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، أنه سيتم استخدام هذه الأفكار أيضًا في كأس العالم 2022 في قطر، لفهم الاتجاهات في قمة اللعبة بشكل أفضل.

وتابع فيفا حول آلية عمل التقنية الجديدة: "في كل مباراة في كأس العرب، يتم تعيين عضو واحد من فريق المحللين، للاعب واحد في الملعب لمراقبة وتتبع وترميز أدائه الفردي، ويتضمن ذلك ملاحظة حركة اللاعب، مع الكرة ومن دونها، وعدد المرات التي يخترق فيها خطوط الدفاع، ومقدار الضغط الذي يمارسه على كرات الخصم".

وأشار إلى أن هذا التحليل المكثف يجمع أكثر من 15 ألف نقطة بيانات من كل لعبة، مما يمنح محللي الفريق والمدربين واللاعبين ووسائل الإعلام والمشجعين رؤى جديدة لمساعدتهم على فهم اللعبة والاستمتاع بها بشكل أفضل.

وأوضح فيفا أن هذا العمل يعكس رؤية رئيس التطوير العالمي لكرة القدم في فيفا الفرنسي أرسين فينغر، والذي تتمثل رؤيته في استخدام الملاحظات الفنية وتحليلات بيانات كرة القدم معًا لزيادة وتطوير فهم اللعبة وتحسين تجربة المشجعين.

واستطرد في تقريره المطول: "نريد تزويد المديرين الفنيين والمدربين ومحللي الأداء بأفضل الرؤى الممكنة لمساعدتهم على تطوير المواهب على مستوى العالم، ولكن للقيام بذلك، يحتاج فيفا أولاً إلى فهم الوضع الراهن لكرة القدم داخل وخارج الملعب".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق عن تطبيق تقنية التسلل "شبه الآلي"، لأول مرة في كأس العرب وذلك استعدادًا لتطبيقها في مونديال 2022.

المصدر : وكالة سند
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