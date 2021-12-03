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كرة قدم

السلطات الإيطالية تحقق في صفقة بيع رونالدو

Juventus v FC Internazionale - Serie A TURIN, ITALY - MAY 15: Cristiano Ronaldo of Juventus reacts during the Serie A match between Juventus and FC Internazionale at on May 15, 2021 in Turin, Italy. Sporting stadiums around Italy remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)
رونالدو انتقل من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد مقابل 23 مليون يورو (غيتي)
3/12/2021

قال نادي يوفنتوس إن سلطات الادعاء الإيطالي أمرت بتفتيش مكاتب الفريق مرة أخرى في إطار تحقيقات تجريها وتتعلق بالجوانب المالية في صفقة بيع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكرت سلطات الادعاء في مدينة تورينو -حيث مقر النادي- إنها تحقق في ادعاءات بقيام كبار مسؤولي يوفنتوس بتقديم معلومات غير صحيحة
لمستثمرين وإصدار فواتير تتعلق بصفقات وهمية لم تتم.

وأكد يوفنتوس أنه يتعاون وبصورة كاملة مع السلطات في هذه التحقيقات.

وكانت شرطة الأموال العامة في إيطاليا داهمت الأسبوع الماضي مكاتب النادي بحثا عن وثائق تتعلق بصفقات ببيع وشراء اللاعبين خلال
الفترة بين 2019 و2021.

وفي أغسطس/آب الماضي، وافق يوفنتوس على بيع مهاجمه السابق رونالدو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 23 مليون يورو، وتتضمن الصفقة 8 ملايين يورو ترتبط بأداء اللاعب في فريقه الجديد.

وقال يوفنتوس وقتها إن الصفقة كان لها تأثير اقتصادي سلبي بقيمة 14 مليون يورو على نتائجه في العام المالي 2020-2021.

المصدر : رويترز

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