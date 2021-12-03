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كرة قدم

التعادل السلبي يخيم على مباراة العراق والبحرين في مونديال العرب

3/12/2021-|آخر تحديث: 4/12/202109:48 AM (مكة المكرمة)

خيم التعادل السلبي على مواجهة البحرين والعراق، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة مونديال العرب لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

ولم تنجح محاولات المنتخبين لتسجيل أي هدف طوال المباراة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي هو الأول في البطولة التي انطلقت الثلاثاء الماضي.

ورفع المنتخب العراقي رصيده إلى نقطتين، بعدما تعادل في المباراة الأولى مع نظيره العماني 1-1، ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة خلف المنتخب القطري الذي يواجه عمان مساء اليوم الجمعة.

وبهذه النتيجة، يكون المنتخب البحريني حصد النقطة الأولى في البطولة، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام قطر 1-صفر.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، سيواجه المنتخب العراقي نظيره القطري مستضيف البطولة، في حين يلعب المنتخب البحريني مع نظيره العماني.

المصدر : وكالات

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