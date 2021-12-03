خيم التعادل السلبي على مواجهة البحرين والعراق، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة مونديال العرب لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

ولم تنجح محاولات المنتخبين لتسجيل أي هدف طوال المباراة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي هو الأول في البطولة التي انطلقت الثلاثاء الماضي.

فيديو | الدقيقة 32.. أحمد فرحان لاعب المنتخب العراقي يضيع فرصة تسجيل الهدف الأول في مرمى البحرين.. #مونديال_العرب #قطر2021#قنوات_الكاس pic.twitter.com/M5YGLcNc0c — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 3, 2021

ورفع المنتخب العراقي رصيده إلى نقطتين، بعدما تعادل في المباراة الأولى مع نظيره العماني 1-1، ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة خلف المنتخب القطري الذي يواجه عمان مساء اليوم الجمعة.

فيديو | الدقيقة 47.. مدافع البحرين كاد أن يسجل في مرماه بعد محاولة من علاء عباس مهاجم العراق .. #مونديال_العرب #قطر2021#قنوات_الكاس pic.twitter.com/FVjhHQM7Cd — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 3, 2021

وبهذه النتيجة، يكون المنتخب البحريني حصد النقطة الأولى في البطولة، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام قطر 1-صفر.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، سيواجه المنتخب العراقي نظيره القطري مستضيف البطولة، في حين يلعب المنتخب البحريني مع نظيره العماني.