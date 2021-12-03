تعرضت حافلة فريق أبيلحاس راينهاس، لكرة القدم النسائية في البرازيل، لهجوم مسلح أسفر عن اغتصاب إحدى لاعباته داخل الحافلة أثناء استعدادها لمغادرة الملعب بعد مباراة رسمية بالدوري المحلي.

وبعد انتهاء مباراة في الدوري الإقليمي ضد فلومينينسي في ولاية بياوي الشمالية الشرقية للبرازيل، استقلت لاعبة أبيلحاس راينهاس حافلة الفريق التي كانت تستعد لمغادرة ملعب ليندولفو مونتيرو، لكنها تعرضت لهجوم من قبل شخصين مسلحين بالسكاكين.

ووفقًا للمدرب بيغاو سيلفا، فقد سُرقت حقيبة رئيس النادي وتعرضت إحدى اللاعبات للاعتداء الجنسي تحت تهديد السلاح بعد أن أخرج الجناة السائق من الحافلة.

وتم استدعاء الشرطة العسكرية وإخافة المسلحين بإطلاق النار في الهواء، لكن لم يتم اعتقالهما، حيث ألقيا حقيبة الرئيس ونجحا في الفرار من مكان الحادث.

وعلق سيلفا: "لقد كان وضعًا مؤسفًا. كان عارًا، ومن المؤسف أنه حدث".

وأوضحت تصريحات المدرب أن اللاعبة كانت وحدها في الحافلة مع السائق، حيث قال "لا نخرج جميعًا (إلى الحافلة) معًا. يضغط الاتحاد علينا لمغادرة غرفة تبديل الملابس بسرعة. إذا كنا قادرين على أخذ الأشياء شيئًا فشيئًا وغادرنا معًا، لكان الأمر أكثر صعوبة لوقوع هذه الحادثة".