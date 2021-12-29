هالاند ومبابي بقميص ريال مدريد.. حلم جماهير وإدارة "الملكي"

النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم دورتموند، يرغب في اللعب بالدوري الإسباني، رغم أن والده يتمنى في أن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب شائعات تطرقت لها صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة المدريدية أن رغبة هالاند (21 عاما) تزيد من فرص كل من ريال مدريد وبرشلونة لضمه إلى صفوفهما، وإن كانت تبدو حظوظ الملكي أكبر، بحسب رئيس رابطة الليغا خافيير تيباس، الذي أوضح أن المنافسة بين عملاقي الليغا لن تكون عادلة، في ظل الأزمات المادية التي يعاني منها البرسا.

ولكن خوان لابورتا رئيس برشلونة، سيبذل قصارى جهده لإقناع مينو رايولا، وكيل أعمال هالاند، بتأخير عملية رحيل الدولي النرويجي عن دورتموند، حتى يتعافى الفريق الكتالوني ماليا (قد تأخذ العملية عاما أو 18 شهرا) ويستطيع منافسة الريال على خدمات هالاند.

ولكن ريال مدريد تربطه علاقة ممتازة بالنادي الألماني، إذ قال هانز يواخيم فاتسكه، رئيس مجلس إدارة دورتموند -صديق مقرب لرئيس الريال فلورنتينو بيريز- إن ريال مدريد مهتم بخدمات هالاند والأخير يرغب بالانتقال إلى إسبانيا أكثر من إنجلترا.

ويتضمن عقد هالاند مع ناديه الحالي شرطا جزائيا بقيمة 75 مليون يورو، وهو مبلغ بمتناول ريال مدريد، ولكن عليه أيضا أن يدفع عمولة مجزية لوكيل اللاعب وأيضا لوالده ليقنعا اللاعب بأن ريال مدريد سيحقق له أحلامه بالألقاب الفردية والجماعية.

وكان رايولا صرح لصحيفة "ماركا" -في وقت سابق من العام الجاري- بأنه حريص على أن يوقع صفقة كبرى مع الريال الموسم القادم، مشيرة إلى أنه كان قد زار مقر "الميرينغي" مع والد هالاند، وذلك قبل أن يعرجا على برشلونة في زيارة أخرى قصيرة.

ويريد هالاند الانضمام إلى مشروع فائز، وقيادة فريق يقاتل على جميع الألقاب، وهو ما لم يفعله في دورتموند. ولتحقيق هذين الهدفين عليه أن يزامل لاعبين مميزين، وفي حال نجح الريال في ضم مبابي يعني أنه سيلعب إلى جانب كتيبة من نجوم شباب ومخضرمين.

ولكن في برشلونة -بعد رحيل ميسي ومحاولات إعادة بناء الفريق- فلن يكون الفريق قادرا على المنافسة على الألقاب، قبل عدة سنوات.

وسيخطف هالاند ومبابي سويا عناوين الأخبار ويهيمنان على عالم الساحرة المستديرة كرويا وإخباريا، في حال لعبا سويا في الريال، ولكن مبابي يبدو أقرب لارتداء القميص الأبيض الشهير الموسم المقبل، في حين من المتوقع أن يلعب هالاند للميرينغي أو للبلوغرانا.

ولفتت "ماركا" إلى أن كبار مسؤولي "لوس بلانكوس" واثقون من أنهم سيضمنون النجاح لـ 10 سنوات إذا تمكنوا من التوقيع مع مبابي وهالاند، وأشارت إلى أنه "لا يمكن أن ننسى أن كريم بنزيمة لا يزال في النادي وكان لاعبًا مهمًا للغاية لأكثر من عقد من الزمان وزادت أهميته منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو في العام 2018".