ليستر سيتي يهزم ليفربول في البريميرليغ

هزم ليستر سيتي ضيفه ليفربول بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت الجولة نفسها سقوط توتنهام في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه ساوثهامبتون، وفوز كريستال بالاس على نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة، وويستهام على واتفورد 4-1.

ويدين فريق "الثعالب" بالفضل في هذا الفوز للاعبه أديمولا لوكمان الذي سجل هدف المباراة الوحيد (58).

وأهدر محمد صلاح ركلة جزاء لفريق ليفربول في الدقيقة الـ14، وهي الركلة الثالثة التي يضيّعها في مسيرته مع ليفربول، الأولى كانت في 2017 ضد هديرسفيلد في البريميرليغ، والثانية ضد ميلان في دوري الأبطال عام 2021، والثالثة في مباراة الثلاثاء ضد ليستر سيتي.

وتوقف رصيد ليفربول عند 41 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، فيما رفع ليستر سيتي رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع.