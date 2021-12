شاهد.. قصة إهدار صلاح المزدوج لركلة الجزاء و"زعل" أبو تريكة منه

يقول الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول إن الإنجليزي جيمس ماديسون جناح ليستر سيتي تحدث مع صلاح قبل إهدار الأخير لركلة جزاء مزدوجة في خسارة "الليفر" أمس أمام "الثعالب" بهدف نظيف في البريميرليغ.

وأضاف أن "جميع اللاعبين يحاولون تشتيت مسدد ركلة الجزاء والتشويش عليه وتشتيت تركيزه".

ورفض كلوب إلقاء اللوم على صلاح بسبب إهداره ركلة الجزاء، ولكنه قال "ليس هناك لوم عليه أو أي شيء آخر.. عادة ما يسجل (مو) من هذه المواقف، ولكنه الليلة لم يفعل ذلك".

وبينما كان صلاح يتأهب للتصدي للركلة، اقترب ماديسون من صلاح، ووجه عدة كلمات للنجم المصري في محاولة -على ما يبدو لتشتيت تركيزه- وهو ما حدث فعلا، ليهدر صلاح الركلة بعدما سددها بطريقة لم تكن الأفضل.

وجاء الإهدار النادر لصلاح -الذي لعب إحدى أسوأ مبارياته هذا الموسم- غريبا، إذ تصدى الدانماركي كاسبر شمايكل حارس ليستر لركلة الجزاء لتعود الكرة إلى صلاح بمواجهة المرمى والحارس على الأرض، إلا أن هداف ليفربول عجز عن هز الشباك بعدما تصدت العارضة لمحاولته الثانية.

Wonder what James Maddison said to Mo Salah before his penalty? 👀#PLonPrime #LEILIV pic.twitter.com/nvZtR5VWlV

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 28, 2021