شاهد.. قصة إهدار صلاح المزدوج لركلة الجزاء و"زعل" أبو تريكة منه

يقول الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول إن الإنجليزي جيمس ماديسون جناح ليستر سيتي تحدث مع صلاح قبل إهدار الأخير لركلة جزاء مزدوجة في خسارة "الليفر" أمس أمام "الثعالب" بهدف نظيف في البريميرليغ.

وأضاف أن "جميع اللاعبين يحاولون تشتيت مسدد ركلة الجزاء والتشويش عليه وتشتيت تركيزه".

ورفض كلوب إلقاء اللوم على صلاح بسبب إهداره ركلة الجزاء، ولكنه قال "ليس هناك لوم عليه أو أي شيء آخر.. عادة ما يسجل (مو) من هذه المواقف، ولكنه الليلة لم يفعل ذلك".

وبينما كان صلاح يتأهب للتصدي للركلة، اقترب ماديسون من صلاح، ووجه عدة كلمات للنجم المصري في محاولة -على ما يبدو لتشتيت تركيزه- وهو ما حدث فعلا، ليهدر صلاح الركلة بعدما سددها بطريقة لم تكن الأفضل.

وجاء الإهدار النادر لصلاح -الذي لعب إحدى أسوأ مبارياته هذا الموسم- غريبا، إذ تصدى الدانماركي كاسبر شمايكل حارس ليستر لركلة الجزاء لتعود الكرة إلى صلاح بمواجهة المرمى والحارس على الأرض، إلا أن هداف ليفربول عجز عن هز الشباك بعدما تصدت العارضة لمحاولته الثانية.

Wonder what James Maddison said to Mo Salah before his penalty? 👀#PLonPrime #LEILIV pic.twitter.com/nvZtR5VWlV — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 28, 2021

وهي الركلة الثالثة التي يضيّعها في مسيرته مع ليفربول، الأولى كانت في 2017 ضد هدرسفيلد في البريميرليغ، والثانية ضد ميلان في دوري الأبطال عام 2021، والثالثة في مباراة الثلاثاء ضد ليستر سيتي.

وزاد الأمر سوءا لليفربول بعدما نجح ليستر سيتي في إحراز هدف الفوز في الشوط الثاني، ليخرج ليفربول بالهزيمة الثانية هذا الموسم، ويبتعد عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق 6 نقاط كاملة.

من جهة أخرى، قال النجم السابق للكرة المصرية محمد أبو تريكة، "أنا زعلان منه (صلاح)؟ بعد ركلة الجزاء هرب من الكرة وخاف منها وهو ليس باللاعب الصغير، أنت أفضل لاعب بالعالم، شارك في الكرة من منتصف الملعب، تعامل مع الأمر بطريقة عادية".

وتابع "في مثل هذه الحالات، ضروري تلمس الكرة، والفرصة التي أهدرها أمام شمايكل جاءت بالصدفة، وربما لو كان بثقته وهدوئه، لوضعها في المرمى بطريقته المعتادة، وأعتقد أننا جميعا مررنا بهذه المرحلة، وارد أن تهدر ركلة جزاء ويهبط مستواك في بعض الأحيان، إنما اللاعب الكبير لا يتأثر أبدا".

ويتصدر النجم المصري قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بـ 15 هدفا، وقائمة أصحاب التمريرات الحاسمة برصيد 9 تمريرات.

ويمكن أن ينهي "الريدز" عام 2021 في المركز الثالث، بفارق 9 نقاط كاملة عن الصدارة، إذا تغلب -الليلة- مانشستر سيتي على برينتفورد، وتجنب تشلسي الخسارة أمام برايتون.