لم يذق طعم الشهرة.. وفاة مفاجئة لشقيق مارادونا

نعى نابولي، اليوم الثلاثاء، الشقيق الأصغر لنجم الأرجنتين الراحل مارادونا، وقد فارق "هوغو" الحياة بعد 13 شهرا من وفاة دييغو، عقب إصابته بأزمة قلبية عن عمر 52 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن هوغو توفي بمنزله قرب نابولي.

ومثل شقيقيه دييغو، بدأ هوغو ممارسة لعب كرة القدم في سن مبكرة جدًا، ووقع لنابولي في سن 18 عامًا، في فترة التألق الأسطوري لدييغو مع نادي الجنوب الإيطالي، قبل أن تتم سريعا إعارته إلى فريق أسكولي الإيطالي.

لكن هوغو عجز عن الاستمرار بين أندية النخبة في عالم كرة القدم أو ترك بصمة في نابولي، ليلعب لأندية أخرى مثل رايو فايكانو، وتنقل بين أوروبا وأميركا الجنوبية واليابان، لينتقل بعدها إلى التركيز على مشروعات تخص كرة القدم للشباب.

يُشار إلى أن دييغو توفي في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عن 60 عاما في منزله بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بسبب ما قيل إنه فشل في القلب، وقد راجت تقارير عدة واتهامات بالتقصير طالت الفريق الطبي الخاص بالنجم الشهير الذي كان يتعافى وقتها من جراحة بالمخ.

وقال نابولي في بيان "تعازي رئيس النادي ونائبه ومسؤولي النادي والجهاز الفني واللاعبين وكل عائلة نابولي إلى عائلة مارادونا عقب رحيل هوغو الحزين".